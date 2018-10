V roku 2017 klesla trestná činnosť, stúpol počet vrážd a znásilnení

Ministerstvo financií vlani v oblasti prevencie kriminality pokračovalo v boji proti daňovým podvodom.

Bratislava 10. októbra (TASR) – Trestná činnosť sa v roku 2017 znížila o 2672 skutkov na 61.898, medziročne klesla aj násilná trestná činnosť z 5968 na 5713 skutkov. Vyplýva to z hodnotiacej správy o plnení úloh zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020 za uplynulý rok, ktorú v stredu počas rokovania vlády predniesla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Vláda hodnotiacu správu schválila.



V rámci násilnej trestnej činnosti došlo k nárastu vrážd zo 60 na 80 a k nárastu znásilnení z 84 na 88 skutkov. "Celková majetková trestná činnosť sa znížila z 25.332 na 23.452 skutkov. V rámci majetkovej trestnej činnosti však došlo k nárastu krádeží vlámaním do bytov z 1127 na 1149. Ekonomická trestná činnosť sa znížila z 13.562 na 13.350 skutkov," konštatuje sa v predkladanom materiáli z dielne rezortu vnútra.



Rezort vnútra v roku 2017 podporil financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality v sume 4.484.487 eur. Vlani rezort začal realizovať aj národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Na plnenie úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi bolo v roku 2017 použitých vyše 232.289 eur.



V oblasti kriminality plnili vlani úlohy aj ostatné ministerstvá. Napríklad rezort spravodlivosti nastavoval systém motivácie a odmeňovania odsúdených osôb vo väzbe, prehodnotil aj výkon operatívy Zboru väzenskej a justičnej stráže s dohľadom na postpenitenciárnu starostlivosť a redukciu recidívy. Zabezpečoval aj súčinnosť pri projekte vybudovania špeciálneho zariadenia na zabezpečenie starostlivosti o duševne chorých a nebezpečných páchateľov sexuálnych zločinov a recidivistov.



Ministerstvo financií vlani v oblasti prevencie kriminality pokračovalo v boji proti daňovým podvodom. Finančná správa v rozsahu svojej pôsobnosti predchádza kriminalite a inej protispoločenskej činnosti hlavne návrhmi legislatívnych úprav ustanovení príslušných právnych predpisov a následnou realizáciou opatrení zameraných na dodržiavanie zákonnosti právnickými a fyzickými osobami, a to hlavne v daňovej a colnej oblasti. V rámci dotačného mechanizmu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli v roku 2017 v rámci oblasti prevencie kriminality podporené projekty primárne alebo sekundárne podporujúce prevenciu kriminality v celkovej sume 207.940 eur.