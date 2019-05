V roku 2018 sa v rámci SR presťahovalo najviac ľudí za desať rokov

Z hľadiska cezhraničného sťahovania pokračuje trend migračného prírastku, počet prisťahovaných bol aj v roku 2018 vyšší ako počet tých, ktorí sa zo Slovenska vysťahovali.

Bratislava 2. mája (TASR) – V roku 2018 sa v rámci Slovenska presťahovalo 98.414 osôb, čo je rekord v rámci medziročného porovnávania vnútroštátnej migrácie od roku 2009. Upozornili na to predstavitelia Štatistického úradu (ŠÚ) SR pri štvrtkovej prezentácii demografického vývoja na Slovensku v roku 2018.



"Takmer 45 percent zmenilo pôsobisko len v rámci okresu, do iného okresu sa odsťahovalo 29,3 percenta osôb a bydlisko v inom kraji si našla vyše štvrtina (25,8 percenta) sťahujúcich sa,“ spresnila generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ Ľudmila Ivančíková.



Z hľadiska cezhraničného sťahovania pokračuje trend migračného prírastku, počet prisťahovaných bol aj v roku 2018 vyšší ako počet tých, ktorí sa zo Slovenska vysťahovali. V priebehu roka 2018 migračný prírastok dokonca prevýšil prirodzený prírastok obyvateľstva. Cezhraničným sťahovaním získala SR takmer 4000 osôb (prirodzený prírastok bol 3346 osôb). „V roku 2018 bol najstaršou osobou prisťahovanou zo zahraničia muž vo veku 91 rokov, najstaršia vysťahovaná osoba do zahraničia bola 87-ročná žena," doplnila zaujímavosť Ivančíková.



Migrácia ovplyvnila aj regionálne rozdiely z hľadiska prírastku či úbytku obyvateľov. "Kladné hodnoty migračného salda v roku 2018 mal len Bratislavský a Trnavský kraj, pričom len v Bratislavskom sme zaznamenali kladný migračný i prirodzený prírastok obyvateľstva. V Trnavskom kraji evidovali tiež kladný celkový nárast obyvateľov, o to sa zaslúžil migračný prírastok, ktorý kompenzoval prirodzený úbytok obyvateľstva," vysvetlila Ivančíkova.



V Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji bola podľa jej slov situácia opačná, prirodzený prírastok kompenzoval migračný úbytok. Celkový úbytok obyvateľov, migračný aj prirodzený, zaznamenali v roku 2018 v Nitrianskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraj," dodala.



Z pohľadu porovnania migrácie medzi mestom a vidiekom pokračuje úbytok obyvateľov miest, najmä v dôsledku vyššieho migračného úbytku, ktorý nedokáže vykompenzovať prirodzený prírastok.