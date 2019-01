Od začiatku roka vyhlásili pre sneh takmer 100 mimoriadnych situácií

Najpostihnutejšie sú podľa Dritomského obce v Žilinskom kraji, najmä na Orave, niekoľko postihnutých lokalít je aj v Prešovskom kraji.

Bratislava 18. januára (TASR) - Od začiatku roka do 17. januára bolo vyhlásených 97 mimoriadnych situácií spojených so snehovou kalamitou. Minulý rok bola pritom napríklad vyhlásená len jedna mimoriadna situácia, v roku 2014 dokonca nebola žiadna. Za posledné obdobie bolo najviac mimoriadnych situácií vyhlásených v roku 2013 (74). Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra SR.



"Je tam výrazný nárast a uvidíme, čo nám ešte prinesie zvyšok zimy," konštatoval v tejto súvislosti generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Marián Dritomský. V súčasnosti je podľa neho pre snehovú kalamitu vyhlásených 67 mimoriadnych situácií. V niektorých obciach je mimoriadna situácia vyhlásená už po druhý raz.



Najpostihnutejšie sú podľa Dritomského obce v Žilinskom kraji, najmä na Orave, niekoľko postihnutých lokalít je aj v Prešovskom kraji. Ako dodal, v súvislosti so snehovými kalamitami nasadzovali prostriedky a sily profesionálni aj dobrovoľní hasiči, na niektorých miestach aj policajti a vojaci. Hasiči často presúvali techniku aj z iných krajov.



Dritomský vyzdvihol aj historicky prvé použitie leteckej techniky na boj so snehovou kalamitou. Nánosy ťažkého snehu na stromoch v oravskej Novoti priletel vo štvrtok (17. 1.) zhodiť vrtuľník letky MV SR. Na hraničnom priechode s poľskou obcou Ujsoly totiž hrozilo, že sa stromy pod ťarchou snehu polámu a popadajú na cestu.



Práce na odstraňovaní kalamity budú podľa Dritomského pokračovať ešte niekoľko dní. "Sú zamerané najmä na odstraňovanie nebezpečných stavov a uvedenie chodu v obciach do normálu," uviedol. Nebezpečné je podľa jeho slov najmä veľké množstvo snehu na strechách, ktoré sa môžu zrútiť. Pri odstraňovaní snehu musia asistovať špeciálne lezecké skupiny, pretože hrozí preborenie sa alebo zošmyknutie.



Ďalším problémom je hromadenie sa snehu v obciach. "Často bráni prejazdu zásobovania alebo mestskej hromadnej dopravy a obmedzuje obyvateľov v bočných uliciach," opísal Dritomský. Sneh sa preto vyváža mimo obcí.