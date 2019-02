Raši: V roku 2019 bude zrušených 11 papierových výpisov či potvrdení

Vicepremiér avizoval, že výpisy či potvrdenia by mali byť novelou zákona legislatívne odstránené počas roka 2019. Potvrdenia o návšteve školy by sa nemali používať najneskôr od 1. septembra.

Bratislava 8. februára (TASR) – V rámci boja proti byrokracii bude v roku 2019 zrušených 11 papierových výpisov či potvrdení. Povedal to v piatok vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Vicepremiér avizoval, že výpisy či potvrdenia by mali byť novelou zákona legislatívne odstránené počas roka 2019. Potvrdenia o návšteve školy by sa nemali používať najneskôr od 1. septembra. Ročne je vydaných 1,2 milióna kusov týchto potvrdení. "Predpokladáme, že celková úspora po zavedení opatrení z prvého aj druhého antibyrokratického balíčka, ide spolu o 15 výpisov, by do konca roka 2020 mohla byť až na úrovni 30 miliónov eur," povedal Raši.



Úrad vicepremiéra informoval, že bude prepojený na príslušné úrady, poisťovne, ministerstvo školstva či vysoké školy. V súvislosti s tým, že mnoho Slovákov študuje v Českej republike konštatoval, že riešenie môže byť komplikované.



Súčasťou druhého antibyrokratického balíka majú byť potvrdenia o návšteve školy, o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, nedoplatkoch na sociálnom poistení, o nedoplatkoch na daniach, potvrdenia o dávkach nemocenského poistenia a dôchodkových dávkach, konkretizoval Raši.



Balíček sa bude týkať aj mimovládnych organizácií. Ich zástupcovia nebudú musieť nosiť na úrady výpis z registra nadácií, výpis z registra občianskych združení, výpis z registra neinvestičných fondov, výpis z registra neziskových organizácií a výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.



Uvedené výpisy si už úrady nebudú môcť pýtať od občanov, zamestnanci ich nájdu na portáli OverSi alebo vo svojich informačných systémoch. V roku 2018 boli zrušené 4 výpisy.