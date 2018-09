V škole slovenčiny v Chicagu sa rodný jazyk rodičov učia desiatky detí

Víziou školy je naučiť deti plynule čítať, písať a vedieť sa dorozumieť po slovensky.

Bratislava/Chicago 30. septembra (TASR) - Desiatky detí, ktorých rodičia žijúci v americkom Chicagu majú slovenské korene, sa každú sobotu učia vo víkendovej škole po slovensky. Slovak Academy of Chicago bude oslavovať piate výročie svojho vzniku. Jej riaditeľka Zuzana Fidriková verí, že bude ešte dlho fungovať.



"Sme Slováci žijúci v zahraničí, v Chicagu, a naše deti vyrastajú v tunajších podmienkach. Naša škola je víkendová, deti chodia v soboty do školy, učia sa slovenský jazyk, vlastivedu, gramatiku, dejepis, zemepis. Popri škole aj tancujeme, máme detský folklórny súbor Veselička," priblížila Fidriková, ktorá pochádza zo Spišskej Belej.



Škola má v súčasnosti 67 študentov, ide najmä o deti, no slovenčinu sa učí aj sedem ľudí v pokročilom veku. "Zaoberali sme sa myšlienkou, že niektorým našim deťom, ktoré majú rodičov jedného Slováka, jedného Američana, je slovenčina menej prirodzená ako deťom, ktoré majú oboch rodičov Slovákov. Uvažovali sme o tom, aby sme vytvorili aj výučbu slovenského jazyka ako cudzí jazyk a na takýto podnet sa nám nahlásili aj starší ľudia, ktorí majú záujem učiť sa slovenčinu," ozrejmila.



Popri škole funguje aj detský folklórny súbor Veselička. "My sme začali najprv s folklórnym súborom Veselica pred 20 rokmi. Všetci sme boli mladí a bez detí, tak sme fungovali, ako sme fungovali, a potom neskôr sme sa rozrástli, prišli deti, z toho vznikla Veselička, a potom aj potreba školy," doplnila Fidriková. Pre deti je podľa jej slov najväčšou vzácnosťou, ak sa môžu počas letných prázdnin ísť pozrieť na Slovensko a zažiť to, o čom si hovoria v škole.



Slovak Academy of Chicago pozostáva z materskej škôlky, prvého a druhého stupňa základnej školy. Vyučovanie je každú sobotu od 9.00 do 15.00 h v súlade s aktuálnym školským vzdelávaním na Slovensku. Škola ponúka aj možnosť rozvíjať si náboženské vedomosti s prípravou k sviatostiam.



Učitelia sú kvalifikovaní pedagógovia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a niekoľkoročnou praxou na Slovensku alebo v USA. Víziou školy je naučiť deti plynule čítať, písať a vedieť sa dorozumieť po slovensky.



Slovak Academy of Chicago prvý rok svojej existencie pôsobila na pôde farnosti sv. Šimona Apoštola, kde majú Slováci žijúci v Chicagu svoje korene. Od septembra 2015 funguje ako nezisková organizácia a presunula sa do novej lokality.