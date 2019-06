V slovenských divadlách v pondelok tiekla krv, zachráni životy

Na Slovensku je registrovaných okolo 320.000 darcov krvi, z toho je približne 114.000 pravidelných, uviedla pre TASR generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.

Bratislava 10. júna (TASR) – V slovenských divadlách v pondelok tiekla krv. Slovenský červený kríž (SČK) odštartoval šiesty ročník Divadelnej kvapky krvi. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o darcovstve krvi. "Tento týždeň si pripomíname aj Svetový deň darcov krvi. Pri tejto príležitosti chceme tento deň osláviť," uviedla pre TASR generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.



"Na Slovensku je registrovaných okolo 320.000 darcov krvi, z toho je približne 114.000 pravidelných," spresnila Rosiarová s tým, že by bolo lepšie, keby ich bolo viac. Zdôraznila tiež, že práve počas letných mesiacov darcovia krvi chýbajú, pretože sú zväčša odcestovaní na dovolenkách. Ako priblížila, počas pondelka darovalo v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave krv približne 40 ľudí, zatiaľ čo v Štátnej opere v Banskej Bystrici tak urobilo 30 darcov.



Na Slovensku je najbežnejšia krvná skupina typu A, potom 0, B a nakoniec AB. Darcovia krvi pomôžu pacientom s leukémiou, chorobami krvi, nádorovými ochoreniami či tým, ktorí čakajú na operáciu. Krv je dôležitá aj v prípade novorodencov, ktorí trpia hemolytickou chorobou.



Spôsob, ako nahradiť krv, zatiaľ neexistuje. Jediná možnosť, ako pomôcť človeku, ktorý krv potrebuje, je prijať ju od darcu krvi. Vďaka jedinému odberu môžu lekári zachrániť až štyroch ľudí.



Darovať krv môže každý zdravý človek od 18 rokov. Pred samotným odberom, ktorý trvá približne 10 minút, darca vyplní podrobný dotazník. Prítomný lekár na základe odpovedí, vstupného vyšetrenia a prípadných ďalších otázok vyhodnotí zdravotný stav darcu. Následne rozhodne, či darca môže darovať krv.



"Darovanie krvi sa v ostatnej dobe stáva skôr darom a výsadou. Často nás lekár nepustí darovať krv pre drobnosť, na ktorú sme nemysleli. Ošetrenie u zubára, nové tetovanie, či návšteva susednej krajiny – to všetko môže naše darovanie oddialiť. No netreba sa vzdať a treba prísť znova. Krv je vždy potrebná," uzatvorila generálna sekretárka SČK.



Divadelná kvapka krvi funguje od roku 2014. Realizovať sa počas nasledujúcich dní bude v Jókaiho divadle v Komárne (11. 6.), v Slovenskom komornom divadle v Martine a Mestskom divadle v Žiline (13. 6.), v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v Divadle Jonáša Záborského v Prešove a v Mestskom divadle v Levoči (14. 6.). Projekt sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou Kaufland. Podporujú ho aj viaceré slovenské osobnosti, medzi nimi napríklad Katarína Brychtová, Aneta Parišková či Branislav Bystriansky.