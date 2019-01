V slovenských horách stále trvá mierna lavínová hrozba

Za posledných 24 hodín pripadlo do desiatich centimetrov nového prachového snehu, najmä však vo Vysokých Tatrách.

Liptovský Hrádok 27. januára (TASR) - Vo vysokohorskom teréne všetkých slovenských pohorí trvá už niekoľko dní mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.



Snehová pokrývka sa podľa Igora Žiaka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) vplyvom minulotýždňového oteplenia a následného ochladenia stabilizovala. "Výnimku tvoria niektoré strmé svahy. Na niektorých miestach s nízkou snehovou pokrývkou sa vplyvom dlhodobo nízkych teplôt začínajú vytvárať nestabilné snehové vrstvy. Hlavným lavínovým problémom je tvrdý, vetrom ofúkaný doskový sneh na východných, juhovýchodných a južných svahoch. Uvoľnenie doskových lavín, najmä v spomenutých expozíciách, je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na veľmi strmých svahoch," upozornil Žiak.



V nedeľu ráno bolo na horách jasno, vo Vysokých Tatrách s malou oblačnosťou. Oteplilo sa, teplota vzduchu na vrcholoch hôr sa pohybovala v rozpätí od mínus siedmich do mínus jedného stupňa Celzia. Prevládalo bezvetrie alebo fúkal mierny vietor juhovýchodných až východných smerov s rýchlosťou do piatich metrov za sekundu.



Za posledných 24 hodín pripadlo do desiatich centimetrov nového prachového snehu, najmä však vo Vysokých Tatrách. "Celková výška snehu dosahuje nadpriemerné hodnoty. V stredných polohách je do 180 centimetrov, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 150 až 250 centimetrov. Viac snehu na danú nadmorskú výšku je v severozápadných pohoriach (Malá Fatra, Západné Tatry), najmenej vo východnej časti Nízkych Tatier," uzavrel Žiak.