V slovenských pohoriach trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 16. februára (TASR) - V slovenských pohoriach trvá v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Jeho tendencia môže stúpnuť v priebehu dňa na slnkom osvietených svahoch, informoval TASR Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Sneh z posledného sneženia bol nerovnomerne rozmiestnený, hlavne na južné strany pohorí. Pod ním bol tvrdý až ľadový podklad. V posledných dňoch sa však situácia zmenila a vplyvom striedania vyššej teploty cez deň a mrazu v noci situáciu výrazne stabilizuje. Nový sneh sa previazal so starším. "Vo vyšších polohách alebo v tieni sa však sneh stabilizuje pomalšie, preto sa tam ešte stále môžu nachádzať suché snehové dosky, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo hlavne na strmých svahoch nad 35 stupňov. Vzhľadom na teplé počasie sa však môžu objaviť aj lavíny z mokrého snehu. Väčšie lavíny očakávame hlavne na južných svahoch, kde je vplyv oteplenia najväčší. Pozor si treba dávať na základové lavíny na trávnatých svahoch," upozornil Krajčí.



V sobotu ráno bolo na horách jasno. Pretrváva oteplenie, teploty boli v rozpätí od mínus štyroch do troch stupňov Celzia. V nižších polohách sa bude postupne ešte viac otepľovať, mrznúť bude postupne od 2300 metrov nad morom. Vietor fúka slabý, premenlivých smerov.



Na zmrznutom až ľadovom podklade napadlo spolu do 25 centimetrov nového snehu, ktorý bol však vplyvom vetra nerovnomerne rozmiestnený. Najviac snehu bolo prefúkaného na južné a juhovýchodné svahy. Vplyvom teplého počasia však bude sneh počas dňa mäknúť a vlhnúť. Suchý charakter si zachová iba v tieni, vo vysokých polohách a na severných svahoch. Na hrebeňoch sa ešte stále môže nachádzať tvrdý zľadovatený sneh, najmä v dopoludňajších hodinách.