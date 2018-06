V slovenských väzeniach sa nachádza 50 odsúdených na doživotie

Účelom doživotného trestu je najmä ochrana spoločnosti pred ďalšou trestnou činnosťou odsúdeného jeho izoláciou v ústave, usmerňovanie jeho správania a stabilizácia psychického a fyzického stavu.

Bratislava 7. júna (TASR) - V súčasnosti sa v slovenských väzeniach nachádza vo výkone trestu odňatia slobody 50 odsúdených na doživotie. TASR o tom vo štvrtok informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.



"Základné práva odsúdených (napríklad na ubytovanie, spánok, stravovanie) a ostatné práva odsúdených (napríklad nákupy, vychádzky, návštevy, prijímanie balíkov, telefonovanie) sú rovnaké vo všetkých stupňoch stráženia, rozdielny je len spôsob zabezpečenia a uplatňovania týchto práv, regulácia a kontrola pohybu a činnosti odsúdených. Platí zásada, že čím je vyšší stupeň stráženia, tým väčší je rozsah obmedzení," objasnil Baláž.



Ako ďalej uviedol, účelom výkonu doživotného trestu je najmä ochrana spoločnosti pred ďalšou trestnou činnosťou odsúdeného jeho izoláciou v ústave, usmerňovanie jeho správania v súlade s dobrými mravmi a stabilizácia psychického a fyzického stavu. Zaobchádzanie s touto skupinou odsúdených je zamerané najmä na udržiavanie stabilného psychického stavu, potláčanie negatívnych prejavov v správaní, posilňovanie pozitívnych osobnostných vlastností, vytváranie reálneho pohľadu na seba a na aktuálnu životnú situáciu. "Odsúdený, ktorému súd uložil doživotný trest, sa umiestni do určeného ústavu a do osobitnej cely alebo oddielu. Vnútorné zariadenie cely je pripevnené k podlahe alebo ku stene. Vychádzky a disciplinárne tresty sa vykonávajú oddelene od ostatných odsúdených. Návšteva odsúdeného, ktorému súd uložil doživotný trest, sa spravidla vykonáva bez priameho kontaktu a za priameho dozoru príslušníka zboru. Odsúdenému umiestnenému v oddiele doživotných trestov nemožno zmeniť spôsob výkonu trestu jeho preradením do ústavu so stredným alebo minimálnym stupňom stráženia, prerušiť výkon trestu ani povoliť opustenie ústavu," dodal Baláž.



Aktuálne sa v slovenských väzeniach nachádza 1587 obvinených a 8766 odsúdených.