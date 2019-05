V slovenských väzniciach zaznamenali len 2,63 percentnú volebnú účasť

Volebné právo využilo 48 obvinených a 224 odsúdených z celkového počtu 10.315 oprávnených voličov, uviedla riaditeľka odboru komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Katarína Nováková.

Bratislava 26. mája (TASR) – V sobotňajších (25. 5.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v slovenských väzniciach zaznamenali len 2,63 percentnú účasť, pričom svoj hlas mohlo odovzdať viac ako 10.000 väzňov. TASR o tom v nedeľu informovala riaditeľka odboru komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Katarína Nováková.



"Volebné právo využilo 48 obvinených a 224 odsúdených, čo z celkového počtu 10.315 oprávnených voličov predstavuje 2,63 percentnú volebnú účasť. Najnižšia volebná účasť z oprávnených voličov bola v ústave Nitra-Chrenová - 0,47 percenta - a najvyššia zase v ústave Košice, a to 5,06 percenta. V súvislosti s voľbami neboli zaznamenané žiadne mimoriadne udalosti," konkretizovala ďalej Nováková.



Volebná účasť väzňov na voľbách do EP bola na Slovensku vždy veľmi nízka. Odsúdení a obvinení, ktorí majú právo voliť v takomto type volieb, len vo veľmi malom počte využívajú svoje právo. Napríklad v predchádzajúcich voľbách do EP, ktoré sa v SR uskutočnili koncom mája 2014, zaznamenali volebnú účasť ešte nižšiu ako tento rok, a to 2,06 percenta. Vyplýva to zo štatistík ZVJS.



"Nízka účasť väznených osôb na eurovoľbách je pravdepodobne neuvedomenie si poslania a pôsobnosti EP, respektíve jeho volených zástupcov vo vzťahu k úprave podmienok výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Vo voľbách prezidenta SR, ktorý má v právomoci udelenie milosti, prípadne amnestie, je evidovaný vyšší záujem o účasť," uviedla Nováková.