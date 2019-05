V sobotu večer postúpi nad naše územie od západu zvlnený studený front

Studený front sa bude v našej oblasti vlniť niekoľko ďalších dní a prinesie sychravé počasie, postupne aj výrazne zosilnie vietor.

Bratislava 10. mája (TASR) - Pred zvlneným studeným frontom, ktorý v sobotu (11. 5.) postúpi od západu do strednej Európy, bude do našej oblasti od juhozápadu prúdiť teplý vzduch. Maximá teploty budú v intervale od 16 stupňov Celzia na severe do 23 stupňov Celzia na juhu a prehánky či búrky sa vyskytnú len ojedinele, najmä na východe. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.



"Večer však na západ Slovenska od západu postúpi studený front, ktorý prinesie prehánky, búrky, prechodne i trvalejší dážď, zosilnenie vetra a výrazné ochladenie," uviedli meteorológovia. V priebehu niekoľkých desiatok minút by sa malo ochladiť približne o desať stupňov Celzia. Front však neprejde celým územím, dostane sa približne po stredné Slovensko.



"Najvýraznejší bude práve na krajnom západe Slovenska, pretože sem príde v čase, keď bude ešte pomerne teplo (18 - 20 stupňov Celzia), teda bude na ňom výrazný teplotný kontrast," tvrdia meteorológovia s tým, že ak bude postupovať ďalej na východ, tento kontrast sa postupne stratí.



Studený front sa bude v našej oblasti vlniť niekoľko ďalších dní a prinesie sychravé počasie, postupne aj výrazne zosilnie vietor. Na východe sa však prejaví najneskôr a budú tak výrazné rozdiely v teplote vzduchu medzi severozápadom a juhovýchodom nášho územia.