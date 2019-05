V spoločenskom vozni ZSSK vystavia hokejové fotografie z archívu TASR

Na snímke lokomotíva IC vlaku Macejko Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) počas predstavenia v Košiciach 4. marca 2019. Vlak by mal posilniť dopravu medzi Bratislavou a Košicami počas majstrovstiev sveta. Foto: TASR/František Iván

FOTOREPORTÉRI TASR NA MS V HOKEJI

Martin Baumann. Foto: TASR

Pavel Neubauer. Foto: TASR

Ivan Majerský. Foto: TASR

František Iván. Foto: TASR

Milan Kapusta. Foto: TASR

Michal Svítok. Foto: TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR) pripravila v spoločenskom vozni unikátnu výstavu fotografií, ktorá prezentuje úspechy slovenského hokeja na svetových šampionátoch.Výstava poteší všetkých, ktorí s hrdosťou či nostalgiou spomínajú na tie najpamätnejšie momenty v ére slovenského a československého hokeja. Séria 30 spravodajských fotografií z archívu TASR je rozdelená do piatich tém: Petrohrad 2000, Göteborg 2002 , Helsinki 2003, Helsinki 2012 a poslednú tvoria historické zábery.Cestujúci na výstave nájdu aj viac ako polstoročné čiernobiele fotografie z digitalizovaného archívu TASR. Okrem toho budú môcť fanúšikovia v spoločenskom vozni vidieť na televíznej obrazovke aj tri krátke rozhovory s legendárnymi slovenskými hokejistami, ktorí boli členmi majstrovských tímov z rokov 1972, 1985 a 2002.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.dopĺňa generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje na to, že prvé špeciálne posilnené hokejové „ícečko“ - vlak IC 521 MACEJKO, odíde z bratislavskej hlavnej stanice 10. mája 2019 do Košíc o 6.01 h. Vlak bude z hlavného mesta vypravený tak, aby vyhovel požiadavkám všetkých priaznivcov hokeja.ZSSK počas svetového šampionátu vypraví vlak IC 521 MACEJKO posilnený o spoločenský vozeň a štyri vozne druhej triedy spolu sedemkrát, vždy počas zápasov slovenskej reprezentácie v základnej skupine. Zároveň iba v tieto dni vypraví aj mimoriadne IC, ktoré bude slúžiť primárne na návrat fanúšikov po zápase z Košíc do Bratislavy.Fotoreportér TASR od roku 2005. Bol na MS v hokeji v rokoch 2009, 2011, 2013, 2016, 2018 a OH v Londýne a ZOH vo Vancouveri a Pjongčangu.Fotoreportér TASR od roku 1980. Rekordér v účasti na MS v hokeji, postupne sa zúčastnil MS v rokoch 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2011, 2012, 2014. Účastník ZOH v Salt Lake City a OH v Pekingu.Bývalý fotoreportér TASR, pokrýval MS v hokeji v Rusku 2000, kde sme získali historicky prvú medailu pre SR - striebornú.Fotoreportér TASR od roku 2005. Podieľal sa na pokrývaní MS v hokeji na Slovensku v roku 2011, ME v basketbale v rokoch 2009 a 2015.Fotoreportér TASR od roku 1994. Zúčastnil sa MS v hokeji v Nemecku v roku 2010 a MS 2011 na Slovensku.Fotoreportér TASR od roku 2005 a vedúci obrazovej redakcie. Účastník MS v hokeji v 2011, 2015 a 2017. Pokrýval dianie na ZOH v Soči v roku 2014 a 2018 v Pjongčangu a OH v Riu v roku 2016.