V stredu vynesú v prípade vraždy starčeka nad Gejzom K. rozsudok

V kauze súd vypočul minulý rok viacero znalcov.

Bratislava 20. januára (TASR) - Senát Okresného súdu Bratislava IV (OS) vynesie v stredu 23. januára rozsudok v kauze vraždy starčeka, kde figuruje obžalovaný dôchodca Gejza K.



Súd si túto stredu (16.1.) vypočul záverečné reči prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave a aj obhajcu obžalovaného. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak. Gejza K. čelí obžalobe, že minulý rok zastrelil 75-ročného Milana I. Vynesenie verdiktu bolo naplánované už na začiatku decembra minulého roku, vtedy však hlavné pojednávanie predsedníčka senátu zrušila zo zdravotných dôvodov.



V kauze súd vypočul minulý rok viacero znalcov. "Poškodený Milan I. mal štyri zranenia. Zistili sme, že boli spôsobené strelami. Tri z nich mali charakter strely a štvrtý bol výstrel, teda priestrel. Tri strely sa nachádzali vpredu a uviazli v tele a priestrel bol zase na chrbte. Poškodený mal na tele aj podliatiny. Dominantným bol priestrel srdca, čo nebolo zlučiteľné so životom," povedal jeden zo znalcov.



Podľa jeho slov uvedené poranenia spôsobili masívne krvácanie. Jedna z rán prechádzala aj cez ľavé pľúca. "V teoretickej rovine, keby padol len jeden výstrel, spôsobilo by to už smrť poškodeného," povedal ďalej znalec. Prípad dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave a proces sa začal začiatkom septembra minulého roku.



"Žiaden úmysel spôsobiť smrť pána Milana I. som nemal a ani som nemal úmysel ublížiť mu na zdraví. Bola tma a ja som nevedel, kto na mňa zaútočil," povedal v septembri na úvod procesu obžalovaný Gejza K., ktorý odmietol uzatvoriť dohodu o vine a treste.



"Môj klient nepopiera, že použil zbraň, ale išlo o bezprostredné ohrozenie. Vzhľadom na to, že na chodbe zhaslo svetlo, určite nechcel zastreliť poškodeného Milana I.," uviedol vtedy obhajca obžalovaného Alexander Filo.



Polícia obvinila koncom januára 68-ročného muža, ktorý mal 25. januára 2018 spáchať približne o 22.00 h vraždu v jednom z bytových domov na Ulici Milana Marečka v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Obvinený Gejza K. z Bratislavy, ktorý je v súčasnosti vo väzbe, mal viacerými strelami spôsobiť smrteľné zranenie uvedenému 75-ročnému mužovi. Pištoľ kalibru 9 mm mal v legálnej držbe. Zastrelený bol v čase incidentu v štádiu miernej opitosti, k čomu dospela pitva a znalci. V inkriminovaný večer popíjal aj obžalovaný.