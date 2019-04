V súčasnosti v radoch polície slúži približne 400 psovodov

inisterstvo vnútra SR, a teda polícia, v súčasnosti využíva 686 služobných psov, pričom celkový systemizovaný stav by mal byť 736 psov.

Bratislava 28. apríla (TASR) - V súčasnosti slúži na útvaroch Policajného zboru (PZ) SR približne 400 psovodov. Je to však stav orientačný, lebo sa priebežne mení. TASR o tom informovala vedúca oddelenia metodiky a veterinárnej služby odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ SR Júlia Zlejšia. Ministerstvo vnútra SR, a teda polícia, v súčasnosti využíva 686 služobných psov, pričom celkový systemizovaný stav by mal byť 736 psov.



"Základné kurzy a odborné previerky psovodov a služobných psov v klasickej kynológii sú organizované na stredisku klasického výcviku služobných psov s kapacitou 50 frekventantov. Vo februári 2016 bolo otvorené stredoeurópske výcvikové centrum Canispol financované z fondov EÚ. Stredisko Canispol s kapacitou 20 frekventantov, ktoré okrem iného zastrešuje aj organizáciu základných kurzov v špeciálnej kynológii," priblížila ďalej.



Podľa jej slov základný kurz je určený pre psovoda začiatočníka s prideleným psom a je zameraný na získanie teoretických poznatkov a praktických skúseností psovoda so psom pre výkon služby v Policajnom zbore v disciplínach poslušnosti, obranných prác, pachových prác, špeciálnych prác a špeciálnych pachových prác. "V základných kurzoch v špeciálnej kynológii je kladený dôraz na teoretickú a praktickú prípravu, ktorá je zameraná predovšetkým na vyhľadávanie drog, výbušnín, výbušnín na letiskách, zbraní, tabakových výrobkov, mŕtvol, akcelerátorov horenia, bankoviek, vysokorizikových chemických látok a na záchranársku činnosť," objasnila Zlejšia.



Ako dodala, dĺžka základného kurzu organizovaného dennou formou je dvanásť týždňov. Po úspešnom absolvovaní základného kurzu získa psovod osvedčenie o spôsobilosti vykonávať v PZ špecializovanú činnosť podľa druhu absolvovaného základného kurzu a psovi je udelená príslušná kategória. "Neznamená to však, že výcvik psovoda a výcvik psa trvá iba 12 týždňov. Do základného kurzu môže nastúpiť psovod so psom, ktorý dosiahol vek 18 mesiacov. Pri nástupe do kurzu je pripravenosť psa a psovoda preverená vstupným preskúšaním, ktorého úspešné absolvovanie je jednou z podmienok pre psovoda so psom na absolvovanie kurzu. Počas vstupného preskúšania psa sa hodnotia jednak jeho povahové vlastnosti (sú predpokladom úspešného absolvovania kurzu a následne využitia psa pre výkon služby) a jednak požadovaný stupeň vycvičenosti psa," zdôraznila.



Podľa nej je ťažké povedať a až takmer nemožné predurčiť, na čo bude ktoré šteniatko vhodné. "Jeho špecializácia v dospelosti sa odvíja od prejavu a schopností počas jeho výchovy a výcviku jeho psovodom. Výcvik je všestranne zameraný a až na malé výnimky (to sú šteniatka, ktoré idú na výcvik ku psovodom zaradeným na letiskách, kde má PZ SR psov výhradne vycvičených na špeciálne práce) sa podľa schopností a povahových vlastností mladého psa rozhodne o jeho ďalšej špecializácii, či bude pripravovaný na klasickú alebo špeciálu kynológiu," dodala Zlejšia.