Cieľom projektu Erasmus+ je vzdelávať mladých v podnikaní na vidieku

Projekt je financovaný grantom Európskej komisie a podporovaný mládežníckym inštitútom Iuventa. Erasmus+ je programom celoživotného vzdelávania a ponúka nástroj, akým je neformálne vzdelávanie.

Vysoké Tatry 19. marca (TASR) – Vo Vysokých Tatrách štartuje v utorok 20. marca vzdelávací projekt Erasmus+ na tému podnikania vo vidieckych oblastiach. "Spolupracuje na ňom päť krajín, okrem Slovenska aj Poľsko, Grécko, Turecko a Rumunsko. Týždenného pobytu sa zúčastní 35 mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov z týchto štátov, pričom cieľom projektu je znížiť nezamestnanosť mladých ľudí prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ako sú napr. prezentácie, diskusie, návštevy podnikateľských subjektov vo Vysokých Tatrách a zároveň tak prispieť k rozvoju vidieka," objasnil Daniel Jašek zo združenia Space for Youth.



Projekt je financovaný grantom Európskej komisie a podporovaný mládežníckym inštitútom Iuventa. Erasmus+ je programom celoživotného vzdelávania a ponúka nástroj, akým je neformálne vzdelávanie. "To zahŕňa zaujímavé a efektívne aktivity ako sú napríklad diskusie, simulácie, tzv. role-plays, a to všetko v multikultúrnom prostredí, kde účastníci búrajú svoje prípadné predsudky. Naším cieľom je ukázať rôzne príležitosti podnikania na vidieku, reálny proces založenia podniku, ďalej chceme podporiť u mladých schopnosti líderstva a rozvinúť podnikateľské schopnosti. Zároveň budeme sprevádzať účastníkov tvorbou podnikateľského plánu, poskytneme im príležitosť na zlepšenie jazykových znalostí najmä v angličtine a v neposlednom rade odprezentujeme slovenskú kultúru, zvyky a tradície cudzincom,“ priblížil Jašek.



Účastníkmi sú mladí ľudia, ktorí sú motivovaní stať sa podnikateľmi. Až do 27. marca majú okrem iného naplánované stretnutia s rôznymi podnikateľmi a manažérmi napr. z farmy Važec a projektu Krásne sady, diskusiu s viceprimátorom Popradu Igorom Wzošom ohľadom projektu startup centra, či návštevu Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Tatranskej Lomnici. Taktiež sú v programe zahrnuté aktivity na rozvoj kreativity, účastníci vytvoria akýsi vzor podnikateľa a jeho vlastností. "Prostredníctvom brainstormingu, myšlienkových máp či iných metód študenti nájdu ďalšie možnosti podnikania, rôzne inovácie, nové prístupy a eco-friendly myšlienky," doplnil Jašek. Vyskúšajú si aj simuláciu získania finančnej podpory pre svoje podnikanie, ozrejmia si ako vyzerá tzv. Canvas business model plán a vytvoria podnikateľské plány na svoje nápady.



V závere naplánujú stratégiu šírenia výsledkov celého projektu, ktorý trvá dohromady päť mesiacov. Tzv. Entrepreneurship in rural areas dštartoval v polovici januára a vyvrcholí 14. júna.



"Dôvodom jeho organizácie je potreba prakticky vzdelávať mladých ľudí, ktorí nemajú dostatok vedomostí o podnikaní, v škole nadobudnú najmä teoretické vedomosti a nevedia ich zužitkovať v reálnom živote. Ďalším významným dôvodom je odchod mladých ľudí do zahraničia, prípadne do veľkých miest, aj napriek tomu, že na vidieku sa nachádza mnoho kariérnych príležitostí," zdôraznil Jašek. Očakáva, že spolupráca s partnermi sa neskôr rozvinie a zorganizujú podobné projekty aj v ich krajinách.