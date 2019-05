V úseku Starý Smokovec – Tatranská Polianka – Vyšné Hágy bude výluka

Vlak bude premávať od Nového Mesta nad Váhom až po Čiernu nad Tisou. Foto: TASR/František Iván

Bratislava/Vysoké Tatry 12. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na výluku v úseku Starý Smokovec –Tatranská Polianka – Vyšné Hágy.Ako TASR informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč, dôvodom sú výlukové práce. Tie budú realizované v pondelok (13. 5.) od 7.30 do 13.25 h, v utorok (14. 5.) od 7.30 do 17.25 h a od stredy (15. 5.) do piatka (17. 5.) v čase od 7.30 do 13.25 h.priblížil Lukáč.Cestná uzávera priecestia potrvá od utorka (14. 5.) do štvrtka (16. 5.) od 7.00 h do 21.00 h.“ vysvetlil Lukáč.ŽSR žiadajú cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.