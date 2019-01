V utorok podvečer najviac sneží v Žilinskom kraji a na východe krajiny

Meteorológovia uvádzajú, že v Oravskom Veselom a Hornom Vadičove intenzita sneženia presahuje takmer 3 mm/h.

Bratislava 15. januára (TASR) – V utorok po 17. h najviac sneží v Žilinskom kraji, na severe Banskobystrického kraja a na východe krajiny, kde intenzita sneženia presahuje 1 mm/h. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.



"Predovšetkým v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude sneženie pretrvávať až do zajtrajšieho poludnia, opäť tak treba očakávať výraznejšiu snehovú nádielku," uviedol SHMÚ. Najmä na severe krajiny naďalej platia výstrahy pred snežením a vetrom na horách. Výstraha druhého stupňa pred snežením platí do stredy 16. januára pre okresy Čadca, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad, informuje o SHMÚ na svojom webe.



V niektorých okresoch Prešovského a Žilinského kraja sa očakáva výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 50 – 70 cm nového snehu, v niektorých miestach až 80 cm. "Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre dopravu a pohyb osôb," uvádza SHMÚ. Meteorológovia varujú aj pred tvorbou a výskytom snehových jazykov a závejov. Výstraha prvého stupňa v tejto súvislosti platí do stredy pre niektoré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského a Žilinského kraja.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách je vyhlásená do stredy v okresoch Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad.



Meteorológovia vydali aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom, platí do stredy pre viaceré okresy v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji.



SHMÚ varuje aj pred tvorbou a výskytom poľadovice, najmä v okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja.