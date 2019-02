V Záväzku pre SR definuje Chmelár svoje programové tézy a prvé kroky

V prvom rade sa chce zasadiť E. Chmelár o to, aby neboli na území Slovenska rozmiestňované atómové zbrane a vojenské základne cudzieho štátu.

Bratislava 7. februára (TASR) – Záväzok pre Slovensko je prvých desať krokov, ktoré by v prípade víťazstva v blížiacich sa prezidentských voľbách urobil Eduard Chmelár po nástupe do úradu. Svoje základné programové tézy predstavil vo štvrtok na tlačovej konferencii. Týkajú sa podľa neho bezprostredne právomocí prezidenta, ktoré vie garantovať.



"Sú to veci, ktoré môžem nielen ovplyvniť, ale aj uskutočniť. Toto sú veci, ktoré viem stopercentne garantovať, že v momente, ako by som sa stal prezidentom, tak by som ich zrealizoval,“ skonštatoval Chmelár.



V prvom rade sa chce zasadiť o to, aby neboli na území Slovenska rozmiestňované atómové zbrane a vojenské základne cudzieho štátu. "Ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR to nedovolím. Bude to moja prvá striktná požiadavka a urobím všetko pre to, aj keby som musel ísť do referenda," zdôraznil Chmelár. Je pripravený podpísať medzinárodný dohovor o zákaze jadrových zbraní a podať návrh na vytvorenie bezjadrovej zóny v strednej Európe. Zároveň by vypovedal sľub, ktorým sa podpisom deklarácie v roku 2014 Slovensko zaviazalo dávať dve percentná na zbrojenie. Prioritami by podľa neho malo byť školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie a kultúra.



V oblasti zahraničnej politiky by okamžite prebral v zmysle Ústavy SR všetky kompetencie, ktoré má prezident v tejto oblasti, a ktoré boli doteraz delegované na vládu. Vetoval by návrh na ďalšie predlžovanie hospodárskych sankcií voči Rusku a zároveň by navrhol iniciatívu, ktorá by Rusku ponúkla spoluprácu na znižovanie medzinárodného napätia.



Slovensko i svoju osobu by ponúkol ako platformu na mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. "Tak, ako pre zjednotenie západnej časti Európy bolo kľúčové zmierenie Francúzska a Nemecka, tak je pre východnú časť Európy kľúčové zmierenie Ukrajiny a Ruska alebo Poľska a Ruska," poznamenal Chmelár, podľa ktorého má na to krajina predpoklady aj výhody voči iným štátom. Na medzinárodnom poli chce navrhnúť aj komplexnú reformu EÚ.



Zvýšenú pozornosť chce venovať aj riešeniu klimatickej zmeny, ktorú označuje za najvážnejší bezpečnostný, politický, ekonomický a existenčný problém ľudstva stojaci na okraji záujmu. V tomto smere chce odštartovať "masívnu" kampaň. "Predložím návrh, aby Slovensko bolo organizátorom globálneho klimatického summitu, ktorý sa má konať v roku 2021. Rozhodne navrhnem aj plán, aby bolo Slovensko do roku 2040 prvým štátom strednej Európy, ktorý bude fungovať na obnoviteľných zdrojoch energie," podotkol Chmelár.



Na "domácej" scéne chce otvoriť diskusiu o prijatí novej Ústavy SR schválenej v referende občanmi. Tá by mala podľa neho vyriešiť mnohé narastajúce problémy súvisiace so súčasnou ústavou. "Ústava SR splnila svoj účel a po 26 rokoch je čas začať sa vážne zaoberať prijatím novej ústavy," myslí si Chmelár. Zmenou by podľa neho mal prejsť aj samotný úrad prezidenta. Okrem pravidelných tlačových konferencií a podrobného programu prezidenta na internete chce zaviesť diskusie s občanmi v regiónoch minimálne raz do týždňa a prijímanie niektorých občanov priamo v Prezidentskom paláci raz mesačne. Rozšíriť by sa mal aj poradný zbor prezidenta.