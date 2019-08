V zdravotníctve má byť na budúci rok viac ako 5,47 mld. eur

Rezort zdravotníctva žiada v rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2020 navýšenie oproti navrhovanému limitu zo strany ministerstva financií navýšenie o viac ako 438 miliónov eur.

Bratislava 19. augusta (TASR) – V zdravotníctve by na budúci rok malo byť predbežne viac ako 5,47 miliardy eur. Ministerstvo zdravotníctva však chce, aby dal štát na zdravotníctvo viac, a to najmä cez platbu za svojich poistencov, ktorými sú napríklad dôchodcovia či deti. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"Ministerstvo zdravotníctva SR do konca augusta pripraví pre Ministerstvo financií SR odhad roku 2019, taktiež návrhy nárastov výdavkov. Samotné rokovania medzi rezortmi budú v priebehu septembra a októbra," uviedla Eliášová.



Rezort zdravotníctva žiada v rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2020 navýšenie oproti navrhovanému limitu zo strany ministerstva financií navýšenie o viac ako 438 miliónov eur. "Suma navýšenia sa skladá napríklad z platby preddavku za poistencov štátu, a to vo výške viac ako 437 miliónov eur," priblížila hovorkyňa.



Podľa jej slov MZ SR vždy robí všetko pre to, aby v rezorte bolo toľko peňazí, koľko reálne potrebuje, tak aby boli pokryté potreby na kvalitnú liečbu pacientov a adekvátne podmienky na prácu pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov.



Ministerstvo financií pre TASR uviedlo, že na otázku odhadu celkovej výšky pre zdravotníctvo na rok 2020 je "predčasné odpovedať".