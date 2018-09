P. Vačok: Polícia musela mať dosť dôkazov v prípade vraždy J. Kuciaka

Polícia vo štvrtok ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť s uvedenou vraždou.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Polícia musela mať dostatočné dôkazy, aby zadržala vo štvrtok (27.9.) osoby podozrivé z účasti na vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Pre TASR to v piatok uviedol dlhoročný vyšetrovateľ a v súčasnosti obhajca Peter Vačok.



"Už tým, že boli zadržané osoby, boli vykonané domové prehliadky, tak predpokladám, že na zadržanie dal súhlas prokurátor, a ak boli vykonané domové prehliadky, určite rozhodoval aj súd. Polícia musela mať dostatočné penzum dôkazov, ktoré vytvárajú dôvodné podozrenie pre takéto úkony, a zrejme je to predzvesť, že sa vec vyrieši," vysvetlil Vačok.



Polícia vo štvrtok ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť s uvedenou vraždou. Bližšie informácie nechcela poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní.



Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzy. O prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. októbra.