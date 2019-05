Väčšinu Slovenska v sobotu zasiahne výraznejší dážď

Klesnúť má počas víkendu aj teplota vzduchu.

Bratislava 3. mája (TASR) - Na väčšine územia Slovenska má v sobotu (4. 5.) výdatnejšie pršať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred dažďom pre celé územie okrem východného Slovenska, kde platí výstraha len pre okresy Rožňava a Poprad. Meteorológovia tiež pripomínajú, že cez víkend sa ochladí a v nedeľu (5. 5.) má zosilnieť vietor.



Výdatnejšie má pršať od soboty 6.00 h do nedele 6.00 h. Spadnúť by podľa SHMÚ malo 35 - 40 mm zrážok. Meteorológovia upozorňujú, že predpokladané množstvo a intenzita zrážok môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu, hoci sú v danom ročnom období a oblasti bežné.



Podľa SHMÚ môže aj snežiť. "Najmä na severe sa vyskytnú zrážky vo forme snehu aj v stredných, prechodne i v nižších polohách, najmä v noci na pondelok," informuje na sociálnej sieti.



Klesnúť má počas víkendu aj teplota vzduchu. "V nedeľu sa cez deň oteplí na 10 až 15 stupňov C, na západe, v Žilinskom kraji a na Spiši zväčša len 4 až 9 stupňov C, čo je na úrovni dlhodobých rekordov platných pre daný deň. Pocit chladu bude ešte umocňovať severný vietor, ktorý výrazne zosilnie v priebehu nedele," uzavreli meteorológovia.