Valentin V. na súde so sťažnosťou voči svojmu vydaniu neuspel

Bratislava 6. marca (TASR) - Najvyšší súd SR (NS SR) v stredu zamietol sťažnosť ruského podnikateľa Valentina V. voči minuloročnému rozhodnutiu Krajského súdu v Trnave, ktorý pripustil jeho vydanie na trestné stíhanie v Ruskej federácii.



"Najvyšší súd Slovenskej republiky na dnešnom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť vyžiadanej osoby Valentina V. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave, ktorým bolo rozhodnuté o tom, že vydanie menovaného do Ruskej federácie je prípustné ako aj o zamietnutí jeho žiadosti o prepustenie z vydávacej väzby a nenahradení väzby procesnými prostriedkami podľa Trestného poriadku," uviedla pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Krajský súd v Trnave vo veci vydania rozhodol koncom novembra minulého roka. Podnikateľ, ktorého slovenská polícia zadržala na základe medzinárodného zatykača minulý rok, voči rozhodnutiu trnavského súdu podal sťažnosť. V minulosti vypovedal o úplatkoch pre vysokopostavených predstaviteľov ruskej vlády.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zatkla muža koncom júla minulého roku na konských pretekoch v Šamoríne. Stalo sa tak na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu vydaného príslušným orgánom Ruskej federácie. Informoval o tom vtedy portál dennikn.sk.



Moskva totiž podľa portálu viní podnikateľa z podvodu v rokoch 2007 až 2009. Následne po zatknutí bol umiestnený do predbežnej väzby.



Trestné oznámenie na podnikateľa podľa informácií denníka podali dvaja oligarchovia, predstavitelia Midland Resources Holding Limited. Jej hlavnými akcionármi boli rusko-kanadský miliardár z Toronta Alex Shnaider a ukrajinský biznismen Eduard Šyfrin. Meno Šyfrin sa malo napríklad objaviť v súvislosti s financovaním päťhviezdičkového rezidenčného mrakodrapu Trump Tower v Toronte.



Ich spoločnosť Midland figurovala spolu s ruskou vládnou bankou VEB v polmiliardovom projekte Trump Tower, čo podľa Financial Times vyvoláva obavy z možného prepojenia Kremľa na prezidenta Trumpa v Bielom dome.



Valentin V. mal obchodné spory s oboma oligarchami, ktorí ho vinia z podvodu.