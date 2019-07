Väzenská stráž má ako jediná z krajín V4 vycvičených psov na výbušniny

Na snímke vedúci odborný referent úseku služobnej kynológie odboru ochrany Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Roman Žemla pri výcviku služobného psa v Bratislave 24. júla 2019. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 24. júla (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) má ako jediný z väzenských služieb krajín V4 služobných psov vycvičených na vyhľadávanie výbušnín. TASR to uviedol riaditeľ odboru ochrany Generálneho riaditeľstva ZVJS Milan Kotek. Odbor ochrany metodicky usmerňuje, kontroluje a koordinuje činnosť služobnej kynológie v ZVJS.priblížil Kotek.ZVJS má vo svojom stave 149 psov, pričom systematizovaný stav je 162 psov. Komplexne služobnú kynológiu v rámci celého zboru, vrátane výcviku a jej priameho výkonu zabezpečuje 117 príslušníkov zboru.Služobná kynológia ZVJS zohráva v špecifických podmienkach väzenských zariadení svoje nezastupiteľné miesto, zdôraznil ďalej riaditeľ odboru ochrany Generálneho riaditeľstva ZVJS. To, či už v rámci prevencie na elimináciu prieniku nepovolených vecí do ústavov, ale aj ako prvok bezpečnosti a ochrany. Medzi hlavné úlohy služobnej kynológie patrí nielen zvyšovanie účinnosti bezpečnostného systému zboru, ochrana a stráženie objektov zboru, ale aj zaistenie bezpečnosti pri eskortách na súdne pojednávania, či režimových činnostiach. Ďalej pri zabezpečovaní bezpečnosti pri protiprávnom konaní obvinených, odsúdených alebo iných osôb, a najmä vyhľadávanie omamných a psychotropných látok a nástražných a výbušných systémov.Z plemien služobných psov ZVJS momentálne využíva najčastejšie plemeno nemecký ovčiak, druhé najčastejšie plemeno je belgický ovčiak. Zastúpenie však majú aj rotvajler, holandský ovčiak, veľký bradáč a weimarský stavač. Dĺžka výcviku každého psa je individuálna, pretože je závislá aj od príslušnej kategórie vycvičenosti, a preto môže trvať až 16 mesiacov.