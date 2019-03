Väzni prezidentských kandidátov spoznali z televízie a rozhlasu

V nadchádzajúcich prezidentských voľbách bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov.

Bratislava 10. marca (TASR) - Z televízie, rozhlasu a na vlastné náklady predplatenej tlače sa mohli dozvedieť slovenskí väzni o kandidátoch na prezidentov v nadchádzajúcich prezidentských voľbách (16. 3.). Každá väznená osoba môže počúvať rozhlasové a sledovať televízne vysielanie v určenom časovom rozvrhu dňa spôsobom, ktorý nenarúša ústavný poriadok. Zároveň môže na vlastné náklady používať v cele alebo izbe vlastný rádioprijímač a televízny prijímač, napájané z vlastného zdroja, ktorý je ich súčasťou, ak spĺňajú podmienky bezpečnej prevádzky. Priblížil pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.



Ako povedal, ak to umožňujú podmienky v ústave, môže riaditeľ ústavu povoliť pripojenie rádioprijímača a televízneho prijímača do elektrickej siete na náklady obvineného a odsúdeného. Maximálne rozmery rádioprijímača a televízneho prijímača a počet prijímačov v cele alebo izbe určí riaditeľ ústavu podľa priestorových možností a technických možností, uhlopriečka televízneho prijímača nesmie presiahnuť 58 centimetrov (23 palcov).



"Obvinený a odsúdený má tiež právo na vlastné náklady predplatiť si dennú tlač i časopisy a objednať si knihy, okrem tých, ktoré propagujú národnostnú, rasovú, etnickú, náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť, ohrozujú mravnosť, morálku a poriadok v ústave, alebo popisujú výrobu a použitie návykových látok, jedov, výbušnín, zbraní a streliva. Dennú tlač a časopisy môžu obvinenému a odsúdenému predplatiť aj rodinní príslušníci a iné osoby, ak tieto budú do ústavu dodávané poštovým podnikom," priblížil Baláž.



Zdôraznil, že "akákoľvek kampaň, či už politických strán, politických hnutí alebo priamo kandidátov, sa vo väzenských zariadeniach neumožňuje". Počas výkonu väzby alebo výkonu trestu nemôže obvinený alebo odsúdený zakladať politické strany, politické hnutia a združovať sa v nich.



V nadchádzajúcich prezidentských voľbách bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Aktuálne sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 10.490 väznených osôb, z ktorých má 10.215 právo voliť prezidenta SR. Najstarším oprávneným voličom bude 79-ročný väzeň odsúdený na trojročný trest za ublíženie na zdraví a nebezpečné vyhrážanie.



Na rozdiel od iných typov volieb, komunálnych či volieb do europarlamentu, sa v prezidentských voľbách očakáva vyššia účasť. V posledných prezidentských voľbách v roku 2014 bola v prvom kole voľby prezidenta 29,39-percentná účasť a v druhom kole až 32,42-percentná účasť väznených osôb.