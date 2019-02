Vedci venujúci sa výskumu so zameraním na prevenciu môžu získať granty

Študenti môžu svoj projekt prihlásiť do 13. marca 2019.

Bratislava 14. februára (TASR) – Študentom a mladým inovátorom vo veku 15 – 26 rokov, ktorí sa venujú vede a výskumu so zameraním na prevenciu, je určená grantová výzva AXA Nadačného fondu a jeho správcu Nadácie Pontis. Po prvý raz podporí aj pedagógov, ktorí mladé talenty vedú po odbornej stránke. Tento rok porota v programe rozdelí celkovo 30.000 eur. TASR o tom informovala skupina AXA ČR/SR.



"Príspevok od nadačného fondu môžu inovátori použiť na náklady spojené s výskumom, vedeckým projektom či vyvíjaním produktu alebo na rozvíjanie nadania žiaka, alebo na prípravu na súťaže a konferencie. Maximálna výška grantu, o ktorú môže študent žiadať, je 3000 eur," priblížili vyhlasovatelia výzvy.



Novinkou v tomto ročníku grantovej výzvy je aj podpora pedagógov - odborných garantov prihlásených projektov. Pedagógovia sú podľa skupiny AXA často tí, ktorí dokážu mladých ľudí nadchnúť pre vedu a venujú sa im aj na úkor svojho voľného času.



Nadácia Pontis považuje za jednu z kľúčových tém šírenie inovatívneho vzdelávania, ktorého súčasťou je aj podpora talentov. "Považujeme ju za veľmi dôležitú, a to nielen z hľadiska dosahu na život mladých inovátorov a vedcov, ale aj z hľadiska celkového napredovania našej krajiny," uviedla projektová manažérka AXA Nadačného fondu Katarína Teglassyová.



Študenti môžu svoj projekt prihlásiť do 13. marca 2019 prostredníctvom stránky www.axafond.sk. Viac informácií nájdu aj na stránke Nadácie Pontis.