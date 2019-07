V Bratislave vznikne pracovisko na výskum štrukturálnej biológie

Obe vedné disciplíny – biomedicína aj biotechnológia sú moderné vedecké oblasti a ich ďalší rozvoj prispieva k zlepšeniu zdravia obyvateľstva aj životného prostredia.

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovenskí a rakúski vedci vybudujú v Bratislave špecializované pracovisko na výskum a výukové aktivity v štrukturálnej biológii pre biomedicínu a biotechnológie. Ide o spoločný projekt Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied (ÚMB SAV) a Viedenskej univerzity. Informuje o tom SAV na svojej internetovej stránke.



V rámci realizácie projektu sa na Slovensku vybuduje prvé pracovisko s prístrojmi na charakterizáciu vlastností proteínov, ich automatizovanú prípravu a dokumentáciu proteínových kryštálov pre röntgenovú štruktúrnu analýzu. "Projekt je zameraný na zriadenie spoločného vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra štruktúrnej biológie pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a záujemcov z praxe a na vybudovanie širokej vedecko-odbornej základne schopnej priniesť významný pokrok do výskumu aplikácií v biomedicíne a biotechnológiách," vysvetlila riaditeľka ÚMB SAV Eva Kutejová.



Obe vedné disciplíny – biomedicína aj biotechnológia sú moderné vedecké oblasti a ich ďalší rozvoj prispieva k zlepšeniu zdravia obyvateľstva aj životného prostredia. "Štrukturálna biológia je moderným nástrojom pre identifikáciu príčin a dôsledkov závažných ochorení. Ponúka tiež návrh možných potenciálnych liečiv," vysvetlila význam projektu Kutejová.



Do projektu sú zapojení vedci zo Slovenska a Rakúska. „V rakúsko-slovenskom prihraničnom regióne nemáme takýto priestor - základňu pre vzdelávanie špecialistov, ktorí sú schopní aplikovať svoje vedomosti v tejto oblasti výskumu v praxi. A práve na to má slúžiť toto výnimočné centrum, ktoré bude dostupné vedcom-špecialistom, študentom aj externým vedcom,“ uzavrela riaditeľka ÚMB SAV.