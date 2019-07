Vedecká kaviareň priblíži trendy v big data a umelej inteligencii

Návštevníci podujatia sa dozvedia informácie o tom, čo sú big data, s ktorými denne prichádzajú ľudia do styku.

Bratislava 11. júla (TASR) – Súčasné trendy v oblasti big data a umelej inteligencie sú témou Letného špeciálu vedeckej kaviarne, ktorý bude vo štvrtok v priestoroch Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR v Bratislave. TASR o tom informovala Zuzana Hajdu z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR.



Hosťom podujatia bude vedec, matematik a informatik Martin Takáč zo súkromnej výskumnej Univerzity Lehigh v Spojených štátoch amerických. Jeho vedecko-výskumná práca sa zameriava najmä na umelú inteligenciu a jej aplikácie v logistike, inžinierskych stavbách, kvantovej chémii a robotike. Okrem toho sa venuje aj navrhovaniu nových optimalizačných algoritmov, ktoré sú určené hlavne pre vysoko výkonné superpočítače.



Návštevníci podujatia sa dozvedia informácie o tom, čo sú big data, s ktorými denne prichádzajú ľudia do styku. "Napriek tomu si mnohí nevieme predstaviť, čo sa za tým pojmom skrýva. Vieme len, že na celom svete sa každý deň vyprodukuje obrovské množstvo veľkých dát, ku ktorým prispievame aj my jednotlivci na sociálnych sieťach," priblížila Hajdu. Okrem toho sa bude rozoberať aj téma umelej inteligencie.



Vedecké kaviarne pod názvom Veda v Centre pravidelne raz do mesiaca organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR. Raz do roka - v júli - organizuje Letný špeciál Vedy v Centre.