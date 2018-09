Vedecké zaujímavosti počas Noci výskumníkov lákajú tisíce návštevníkov

Tento rok sa opäť zvýšil počet stánkov, na ktorých sa prezentujú všetky košické univerzity a ústavy Slovenskej akadémie vied.

Košice 28. septembra (TASR) – Roboty, vlakový simulátor, obrí model hrubého čreva, experimenty s vákuom či magnetizmom a ďalšie vedecké zaujímavosti patria k lákadlám piatkovej Noci výskumníkov v Košiciach. V rámci festivalu vedy sa návštevníci môžu pristaviť pri rekordných 81 stánkoch zameraných na rôzne vedecké oblasti. Podujatie za záujmu tisícov detí a dospelých sa koná v centre Atrium Optima do 21. h.



"Cieľom je popularizácia vedy na Slovensku a priblíženie práce a poslania vedcov, a to najmä žiakom základných a stredných škôl. Mottom podujatia je Výskumníci v nás, pričom každý sa už od malého dieťaťa nejakým spôsobom s vedou stretol," uviedol pre TASR košický koordinátor festivalu Peter Štofko.



Tento rok sa opäť zvýšil počet stánkov, na ktorých sa prezentujú všetky košické univerzity a ústavy Slovenskej akadémie vied, ale aj univerzity z Prešova a Žiliny, ako aj košické Gymnázium Alejova či Stredná priemyslená škola (SPŠ) dopravná.



"Stánky pokrývajú všetky odbory vedy a techniky, čiže od technických, fyzikálno-chemických, cez biologické vedy, ale sú tu zastúpené aj spoločenské a humanitné vedy, čiže každý si tu nájde to svoje. Taktiež máme pripravených 11 prednášok zo širokého spektra vedy a techniky," doplnil Štofko.



Záujemcovia si tak môžu napríklad vyskúšať ovládanie robotov, pozrieť sa na svet cez mikroskop, spoznať vlastnosti rôznych materiálov, dozvedieť sa o vývoji vlákien s repelentnými účinkami, otestovať si vedomosti z histórie, ale aj pohladkať živých hadov, vyskúšať si simulované dojenie či vidieť preteky švábov. Súčasťou sú tiež fyzikálne, chemické a technické pokusy.



Okrem Košíc sa do tradičného podujatia tento rok zapájajú aj Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Poprad a tiež Hvezdáreň v Medzeve.



Poprad: Návštevníci Noci výskumníkov môžu objavovať výsledky vedeckej práce Do Noci výskumníkov sa v piatok zapojili aj vedci pod Tatrami. V obchodnom centre na sídlisku Juh v Poprade môžu návštevníci vidieť až do večera rôzne praktické ukážky vedeckej práce z rôznych oblastí. „Je tu 14 stánkov, ktoré predstavujú výsledky z rôznej vedeckej činnosti. Môžem napríklad spomenúť prezentáciu vlákna, ktoré odoláva kliešťom, ďalej je tu výstava o tom, ako pracuje ľudský mozog, kolegovia zo Žiliny predstavujú, ako sa dá merať teplota tela alebo ako si urobiť vlastné EKG pomocou jednoduchého počítača,“ priblížil pre TASR koordinátor akcie Vojtech Rušin z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici.



Pre návštevníkov si expozíciu pripravili aj žiaci z Kežmarku, ktorí pomocou jednoduchých experimentov vysvetľujú prírodné fyzikálne zákony. Svoj stánok majú aj Štátne lesy Tatranského národného parku, v ktorom predstavujú výskum vo Vysokých Tatrách. „Máme tu aj napríklad robota, prípadne model auta, ktoré sa dá riadiť pomocou počítačov. Sú tu astronómovia, fyzici, výber je naozaj veľmi pestrý,“ konštatoval Rušin. Doplnil, že súčasťou výstavného priestoru je aj televízne štúdio či informačné centrum Európskej únie.



Súčasťou vedeckej prezentácie je aj školský robot, ktorého skonštruovali na Fakulte výrobných technológií (FVT) Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. „Robot je teraz momentálne poháňaný krokovými motormi, ktoré chceme v budúcnosti nahradiť kvalitnejším pohonom. Pohyb je umiestnený v kĺbe, ktorý tvorí motor a samostatná prevodovka, a celé je to vyrobené z duralu. Následne by sme chceli celú konštrukciu prerobiť do 3D vytlačených prvkov, čím sa konštrukcia zľahčí a celé to bude robustnejšie,“ priblížil doktorand FVT v Prešove Michal Petruš. V tejto chvíli tento štvorosový robot slúži len ako školská učebná pomôcka. Neskôr by ju však v praxi mohli využiť ako zváracieho alebo manipulačného robota. „Nechceme brať ľuďom prácu, chceme im ju skôr uľahčiť,“ upozornil.



Okrem jednotlivých vedeckých stánkov si organizátori pripravili aj tri prednášky, v ktorých sa venujú ozónu, darom slnka i astronomickým novinkám. Rušin dodal, že cieľom tohto projektu je ukázať, že veda je pre ľudí, a vedeckí pracovníci sa takto snažia svoje poznatky prezentovať verejnosti. „Má byť zároveň takou inšpiráciou pre mladých ľudí, aby sa nebáli vedy, aby sa nebáli pracovať v prírodných vedných i technických oblastiach, matematike a fyzike a mohli sa v budúcnosti zapojiť do vedeckého poznania, pretože veda slúži všetkým,“ dodal Rušin.