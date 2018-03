Vedenie Mosta-Híd rokuje, Béla Bugár ponúka tri scenáre

Užšie vedenie koaličnej strany Most-Híd sa zišlo v budove Národnej rady SR, aby po návrate predsedu strany Bélu Bugára z dovolenky oficiálne spustili debatu o politickej kríze na Slovensku. Bugár krátko po svojom prílete novinárom povedal, že vidí tri scenáre. Konkrétnejší však byť nechcel. Na snímke vládna limuzína odchádza z budovy Národnej rady SR. V Bratislave 10. marca 2018. Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 10. marca (TASR) - Užšie vedenie koaličnej strany Most-Híd sa zišlo v budove Národnej rady SR, aby po návrate predsedu strany Bélu Bugára z dovolenky oficiálne spustili debatu o politickej kríze na Slovensku. Bugár krátko po svojom prílete novinárom povedal, že vidí tri scenáre. Konkrétnejší však byť nechcel.vyhlásil Bugár do telefónu. Svoju dovolenku v čase politickej krízy podľa portálu Aktuality.sk vysvetlil tým, že to bolo po dlhej dobe.povedal.Bugárovci už krátko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej formulovali požiadavku, aby odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Tento týždeň sa mali k situácii vyjadriť aj stranícke regionálne štruktúry. Konečný verdikt o budúcnosti Mosta-Híd v koalícii by mal padnúť na republikovej rade začiatkom týždňa. Ešte predtým má zasadnúť koaličná rada.