Vedomosti z matematiky a jazyka si otestuje 37.000 deviatakov

Výsledky dosiahnuté v testovaní sa zohľadňujú aj pri prijímacom konaní na stredné školy.

Bratislava 21. marca (TASR) - Vedomosti z matematiky a vyučovacieho jazyka si v stredu preverí 37.000 deviatakov. Testovanie 9 sa uskutoční na 1445 základných školách.



Cieľom Testovania 9 je overiť u žiakov končiacich základné školy vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré budú potrebovať pre svoje ďalšie vzdelávanie na stredných školách a zároveň sú nevyhnutné aj pre ich budúce uplatnenie na pracovnom trhu. Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.



Podľa rezortu školstva je do Testovania 9 v tomto školskom roku prihlásených 34.865 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2509 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 26 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. "Z celkového počtu všetkých prihlásených žiakov je 3296 deviatakov so zdravotným znevýhodnením," informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Na vybraných certifikačných školách sa testovanie uskutoční aj elektronickou formou, pôjde zhruba o 900 žiakov na viac ako 50 školách. Výsledky žiakov v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy 17. apríla, výsledkové listy žiakov v papierovej podobe budú doručené základným školám koncom apríla.



Výsledky dosiahnuté v testovaní sa zohľadňujú aj pri prijímacom konaní na stredné školy. "O prijatí žiaka, ktorý v testovaní dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90 percent, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. To sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje talentovú skúšku," uviedol rezort školstva.



Pre žiakov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je určený náhradný, ktorý sa uskutoční 5. apríla vo vybraných školách.