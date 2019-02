Via Iuris: Ide o nezodpovedné politické taktizovanie

Pripomína, že ústavný súd tak bude mať len štyroch sudcov z 13 a nebude môcť prijímať najdôležitejšie rozhodnutia, napríklad o zrušení protiústavných zákonov či o platnosti volieb.

Bratislava 14. februára (TASR - Znefunkčnenie Ústavného súdu (ÚS) SR považuje právnik Peter Wilfling z organizácie Via Iuris za nezodpovedné politické taktizovanie, ktoré uprednostňuje stranícke záujmy pred záujmami Slovenska.



"Z 37 kandidátov bolo možné zvoliť 18 vhodných kandidátov na ústavných sudcov. Zablokovanie voľby a znefunkčnenie ústavného súdu je nezodpovedný hazard so spravodlivosťou na Slovensku," povedal Wilfling v reakcii na voľbu kandidátov na ústavných sudcov v parlamente.



Pripomína, že ústavný súd tak bude mať len štyroch sudcov z 13 a nebude môcť prijímať najdôležitejšie rozhodnutia, napríklad o zrušení protiústavných zákonov či o platnosti volieb, alebo o výklade ústavy. Na ústavnom súde zostane jeden senát zložený z troch sudcov, ktorý bude môcť rozhodovať o sťažnostiach občanov pre porušenie ich práv, ale z kapacitných dôvodov nebude podľa Via Iuris v jeho možnostiach vybaviť všetky.



Poslanci Národnej rady SR ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili vo štvrtok kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Na voľbe bolo prítomných 143 poslancov, piati neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže nebol nikto opäť zvolený, bude nová voľba.



Poslanci mali zvoliť 18 kandidátov, ktorých mali predložiť prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Ten mal z nich vymenovať deviatich za tých, ktorým sa 16. februára skončí funkčné obdobie.