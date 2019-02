Via Iuris: Kvalitní kandidáti na ÚS by sa mali znovu kandidovať

Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok 5. marca o 16.00 h.

Bratislava 27. februára (TASR) - Kvalitní kandidáti na ústavných sudcov by v záujme Slovenska mali znovu kandidovať. Tvrdí to organizácia Via Iuris. Pripomína tiež, že oprávnené inštitúcie by mali navrhnúť tých kandidátov na ústavných sudcov, ktorí v prvej voľbe spĺňali vysoké odborné aj morálne požiadavky. Ich účasť v novej voľbe je podľa organizácie potrebná pre zachovanie šance na dobrý a nezávislý Ústavný súd (ÚS) SR.



"Bola by veľká škoda pre Slovensko, ak by sa dobrí kandidáti z prvej voľby dali odradiť a demotivovať politickými hrami a obštrukciami a ak by v druhej voľbe už nekandidovali. V takom prípade by vlastne mohli uvoľniť miesta nevhodným kandidátom a nebolo by z čoho vyberať dobrých sudcov," skonštatoval právnik Via Iuris Peter Wilfling.



K zodpovednému prístupu ku kandidatúre na sudcov ÚS vyzýva aj prezident SR Andrej Kiska. Želá si, aby sa aj na nadchádzajúcej voľbe kandidátov zúčastnili odborne spôsobilí a morálne zdatní ľudia. "Chcel by som sa dôrazne vysloviť za to, aby táto voľba prebehla riadne, transparentne a s takým výsledkom, ktorý umožní obsadiť všetky uvoľnené miesta sudcov ÚS," vyhlásil.



Slovenská advokátska komora (SAK) avizuje, že aj pri novej voľbe kandidátov na sudcov ÚS bude postupovať zodpovedne a navrhne osoby spĺňajúce všetky predpoklady na výkon tejto funkcie. Konkrétne mená medializovať nechce. "Stojíme si však za tým, že už do prvej voľby sme navrhli osobnosti práva, ktoré aj v rámci verejného vypočutia preukázali svoje osobnostné a profesionálne kvality. Z toho dôvodu budeme prednostne navrhovať aj do druhej voľby tieto osoby, ak ich pravdaže vývoj udalostí okolo prvej voľby neodradil a dajú súhlas na ich následnú kandidatúru," uviedla hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.



Kvalitné sudcovské zloženie ÚS považuje predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová za mimoriadne dôležité, svoje návrhové právo preto plánuje využiť. "V tomto smere prichádzajú do úvahy najmä sudcovia NS SR, ktorých prácu a odborné kvality poznám," uviedla.



Švecová zároveň nevylúčila svoj opätovný záujem o funkciu ústavnej sudkyne. "Celý môj profesionálny život sa venujem súdnictvu a som presvedčená, že tieto dlhoročné skúsenosti by som mohla naplno úspešne uplatniť aj na Ústavnom súde SR. Výkon funkcie sudkyne Ústavného súdu SR tak vnímam ako prirodzený kariérny postup. Za predpokladu, že budem navrhnutá, moju kandidatúru aj po nedávnej skúsenosti veľmi dôkladne zvážim," vysvetlila. Kandidatúru tiež podľa rezortu spravodlivosti zvažuje štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Edita Pfundtner (Most-Híd), ďalšia štátna tajomníčka rezortu Monika Jankovská (Smer-SD) sa k tejto téme pre médiá odmietla vyjadriť.



Parlamentný ústavnoprávny výbor podľa jeho predsedu Róberta Madeja (Smer-SD) ešte neprijal žiaden návrh na kandidáta. Svoju opätovnú kandidatúru o post ústavného sudcu už odmietol expremiér Robert Fico (Smer-SD), ako aj poslanec parlamentu Peter Kresák (Most-Híd).



Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok 5. marca o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov.



Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.