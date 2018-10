Via Iuris: Neschválenie zmien pri výbere sudcov ÚS je sklamaním

Bratislava 24. októbra (TASR) - Neschválenie zmien pri výbere ústavných sudcov považuje organizácia Via Iuris za sklamanie. Plénom NR SR totiž v utorok (23.10.) neprešla novela Ústavy SR, ktorá mala do procesu výberu súdcov Ústavného súdu SR vniesť niekoľko noviniek. Tí sa tak budú voliť rovnako ako doteraz.Podľa organizácie tým parlamet nevyužil možnosť na zlepšenie výberu ústavných sudcov. Nadchádzajúca voľba tak bude prebiehať po starom, teda zahlasovaním 39 poslancov, bez bližšie stanovených požiadaviek na osobnosť kandidáta.zdôraznila Kristína Babiaková z Via Iuris. Podľa nej hrozí, že vládna väčšina presadí zvolenie deviatich sebe lojálnych ústavných sudcov. Tým by "politicky ovládla" Ústavný súd až do roku 2031.Via Iuris tiež upozorňuje, že ponechanie súčasnej platnej úpravy zvyšuje možnosť ohrozenia dôveryhodnosti Ústavného súdu SR. Je to však stále lepšie, ako pozmeňovací návrh vládnej koalície, ktorý bol pôvodne schválený. V pléne totiž prešiel pozmeňujúci návrh Róberta Madeja (Smer-SD). Ten spočíval v tom, že ak kandidát na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR získa od poslancov aspoň 90 hlasov, stane sa ústavným sudcom automaticky a do rúk prezidenta len zloží sľub. Ak by sa takýmto spôsobom neobsadili všetky voľné miesta na ÚS, v druhom kole sa malo pristúpiť k voľbe kandidátov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, po dvoch na každý voľný post, z ktorých mal prezident vybrať sudcov.povedal Peter Wilfling z organizácie.Americká obchodná komora v SR vyjadrila znepokojenie nad spôsobom schvaľovania procesu voľby sudcov Ústavného súdu SR.uvádza sa v stanovisku Americkej obchodnej komory. Zároveň vyjadrila sklamanie nad tým, že v záujme čo najrýchlejšieho schválenia tak zásadných zmien bol obídený Zákon o rokovacom poriadku NR SR, ktorý hovorí o tom, že hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch na schôdzi je možné až po uplynutí 48 hodín od jeho podania.doplnila Americká obchodná komora v SR vo svojom stanovisku.Vládna novela ústavy, ktorú predložil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), hovorila o sprísnení kvalifikačných predpokladov na vymenovanie ústavných sudcov. Riešila aj otázku odchodu sudcov do dôchodku, keď zavádzala zánik funkcie sudcu všeobecného súdu pri dosiahnutí vekovej hranice 70 rokov.Už na jar 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Úlohou poslancov tak bude zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si hlava štátu vyberie deviatich sudcov na 12-ročné funkčné obdobie.