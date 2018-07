Viac ako polovica Slovákov rozmýšľa pri výbere VŠ nad zahraničím

Prieskum ukázal, že študenti sa pri výbere školy rozhodovali najmä s ohľadom na budúcu kariéru.

Bratislava 2. júla (TASR) - Štúdium na zahraničnej univerzite zvažuje pri výbere štúdia väčšina mladých Slovákov, ktorí sa rozhodujú pre vysokú školu. Vyplýva to z prieskumu Centra edukačného manažmentu pri Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Profesia. TASR o tom informovala PR manažérka z Profesie Nikola Richterová.



Pri výbere univerzity rozmýšľalo o štúdiu v zahraničí takmer 50 percent študentov. Drvivá väčšina z nich však napokon zostala študovať na jednej zo slovenských univerzít. "Z iných štatistických údajov je zrejmé, že aktuálne odchádza do zahraničia za vysokoškolským štúdiom takmer 15 percent slovenských maturantov. Prieskumná vzorka zachytila medzi respondentmi aj päť percent študentov v zahraničí. Prieskum však ukazuje, že ak by si mohli študenti, ktorí odpovedali na dotazník, vybrať znovu na základe už získaných skúseností z vysokých škôl, počet Slovákov na zahraničných univerzitách by sa zvýšil," poznamenala Richterová. Išlo by o takmer 41 percent ľudí.



Prieskum ukázal, že študenti sa pri výbere školy rozhodovali najmä s ohľadom na budúcu kariéru. Najsilnejšími spomedzi dôvodov pre výber fakulty sú očakávania, že štúdium pripraví ľudí presne na to, čo budú ako absolventi potrebovať v danom odbore na trhu práce. Ďalším faktorom výberu bola skutočnosť, že absolvovanie daného odboru bude pre nich do budúcna výbornou referenciou.



Na otázky v dotazníku odpovedalo celkovo 5330 slovenských vysokoškolákov, pričom 88 percent z nich študuje v dennej forme.