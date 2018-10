Viaceré súdy sa vo štvrtok otvorili pre verejnosť

Najvyšší súd Slovenskej republiky privítal na svojej pôde viac ako 100 študentov z piatich slovenských právnických fakúlt.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Verejnosť mohla vo štvrtok nazrieť do fungovania viacerých súdov. Tie otvorili svoje brány pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti, ktorý sa každoročne pripomína 25. októbra v každej krajine Európskej únie.



"Cieľom dňa spravodlivosti je informovať verejnosť o jej právach, ukázať ľuďom, ako to vyzerá a prebieha na súdoch, či už krajských, okresných, alebo na najvyššom súde," informovala TASR Denisa Gerši z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.



Najvyšší súd Slovenskej republiky privítal na svojej pôde viac ako 100 študentov z piatich slovenských právnických fakúlt. "Dostali sa aj na miesta, ktoré bežne verejnosti nie sú prístupné. Študenti sa oboznámili s prácou asistentov sudcov, ako funguje oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky," priblížila Gerši. Krajský súd v Bratislave pozval na svoju pôdu študentov bratislavského gymnázia, kde sa dozvedeli napríklad to, ako sa pracuje so spismi. Krajský súd v Banskej Bystrici otvoril študentom a širokej verejnosti brány do historickej budovy. "Počas exkurzie sa stretli s podpredsedom Krajského súdu v Banskej Bystrici Jaroslavom Gallom, nahliadli do pojednávacej miestnosti s miestnosťou na výsluch chráneného svedka či do eskortných miestností so zadržiavacími celami," dodala Gerši.



Okresné súdy v Košiciach a Krajský súd v Košiciach navštívili vybraní študenti stredných škôl, ktorí si vyskúšali simulované pojednávanie. Krajský súd v Prešove privítal študentov a bežnú verejnosť už štvrtýkrát. Zástupcovia Krajského múzea v Prešove priblížili verejnosti historické justičné procesy v meste Prešov.