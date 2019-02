Viacerí opoziční poslanci nesúhlasia s odobratím mandátu I. Matovičovi

Matovič v pléne opakoval svoju doterajšiu obhajobu, že hoci nemal pozastavenú živnosť, nemal z nej zisk ani jedno euro, preto sa to podľa jeho slov nedá chápať ako podnikanie.

Bratislava 6. februára (TASR) - Viacerí opoziční poslanci nesúhlasia s odobratím mandátu lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi. Za Matoviča sa postavili napríklad Peter Pčolinský (Sme rodina), Martin Poliačik (nezaradený) či podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Strata poslaneckej stoličky Matovičovi hrozí pre opakované porušenie zákona o konflikte záujmov. Dopustil sa ho tým, že dvakrát nemal pozastavenú živnosť.



"Nemôžem hlasovať za to, aby stratil mandát," vyhlásil v rozprave Poliačik. V čase, keď bol predsedom parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, bol pritom za to, že plénum má o odobratí mandátu rozhodovať, lebo to tak vtedy určoval zákon. Poliačik však dlhodobo tvrdí, že zákon dáva príliš veľké tresty pre formálne pochybenia, za aké považuje aj to Matovičovo.



Matovič v pléne opakoval svoju doterajšiu obhajobu, že hoci nemal pozastavenú živnosť, nemal z nej zisk ani jedno euro, preto sa to podľa jeho slov nedá chápať ako podnikanie. Koalícii však odkazuje, že keď ho chcú trestať, nech si poslúžia.



Koaličný poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) tvrdí, že keďže k pochybeniam Matoviča došlo, musí sa o odobratí mandátu rokovať. "Keď dvakrát porušíte zákon, čo ste aj porušili, prichádza do rokovania parlamentu bod o tom, či poslanec má alebo nemá prísť o mandát. Oháňate sa zákonnosťou, ale pokiaľ ide o vás, tak chcete byť rovnejší medzi rovnými. Prejudikujete naše rozhodnutie, čo sa týka odobratia mandátu," uviedol v reakcii na vystúpenie Matoviča.



Otázka Matovičovho mandátu je otvorená takmer dva roky. Ústavný zákon totiž zakazuje podnikanie poslanca, Matovič ho porušil tým, že si dvakrát nepozastavil živnosť. Prvýkrát ho za nepozastavenú živnosť pokutoval parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v júni 2016. Napriek sankcii a vedomosti o nej Matovič o tri mesiace neskôr opäť nemal živnosť pozastavenú.



Za to mu už výbor navrhol odobrať mandát. O tom, či Matovič príde o kreslo, má rozhodnúť definitívne plénum. Zbavenie mandátu musia podporiť aspoň tri pätiny poslancov (aspoň 90 hlasov). Potrebné sú hlasy koalície aj opozície, ani jeden tábor totiž sám osebe nemá potrebný počet hlasov. Ak by k odobratiu mandátu Matovičovi došlo, poslanec sa môže obrátiť na Ústavný súd SR.