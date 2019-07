VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 18. júla (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Dnes sa dozvieme, ktoré pôrodnice na Slovensku patria k tým najlepším. Najnovšie hodnotenie zverejní dnes Health Policy Institute v spolupráci s portálom rodinka. Sk. Inštitút zostavuje tento rebríček každoročne, tento rok ho zverejní už po ôsmykrát. Do hodnotenia sa zapájajú aj rodičia. Zamerané je napríklad na odbornosť zdravotníckeho personálu, či vybavenie pôrodného traktu nemocnice.(Muráň)V Muráni sa dnes uskutoční stretnutie starostov obcí, ktorých sa bude postupne týkať rekonštrukcia ciest v Revúckom a Rimavskosobotskom okrese. Stretnutia sa zúčastní aj predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a zástupcu zhotoviteľa stavby. Na rekonštrukciu ciest sa podarilo župe získať finančné prostriedky od vlády. Tá celkovo odklepla na tento účel finančnú výpomoc v objeme 33 miliónov eur.(Košice)A v regiónoch ešte zostaneme. Košický samosprávny kraj začína práce na realizácii geotermálneho vrtu pri Košiciach. Využitý by mal byť na výstavbu akvaparku. Primátor Košíc Jaroslav Polaček bude dnes informovať aj o vyhlásení výberových konaní na miesta ôsmych riaditeľov mestských podnikov.(Bratislava)Aj dnes vám budeme prinášať najnovšie športové výsledky. Cyklistov na Tour De France dnes čaká 202-kilometrová trať so začiatkom v Toulouse v rámci 12. Etapy. Ostro sledovaný bude opäť slovenský pretekár Peter Sagan. Účasť Slovákov je aj na Majstrovstvách sveta v plaveckých športoch. Slovensky po stredajšej kvalifikácii v rámci synchronizovaného plávania obsadili v Kórejskej republike 21. Miesto. Dnes sa plavci predstavia v kombinovaných zostavách, uskutoční sa aj finále voľných párových zostáv.(Agrigento)Na Sicílii sa dnes uskutoční súdne pojednávanie s nemeckou kapitánkou lode Sea-Watch 3 Carolou Racketeovou. V Taliansku zadržali pre nepovolené zakotvenie na talianskom ostrove Lampedusa so 40 migrantmi na palube. Voči kapitánke stále prebieha vyšetrovanie vo veci napomáhania nelegálnemu prisťahovalectvu a kladenia odporu polícii. Racketeová však podala žalobu na talianskeho ministra vnútra Matta Salviniho za ohováranie a navádzanie na trestnú činnosť.V spravodajstve TASR budú napriek tomu dominovať aktuálne informácieo tom, čo sa deje doma i vo svete. Sledujte teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: