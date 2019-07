VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 22. júla (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Pezinok)Špecializovaný trestný súd v Pezinku sa dnes bude zaoberať kauzou falšovania zmeniek Televízie Markíza. V kauze sú obžalovaní Pavol R. a Marián K, ktorý požiadal, aby sa pojednávanie uskutočnilo v jeho neprítomnosti. Súd sa však vyjadril, že neeviduje žiadne procesné prekážky. Pojednávať v prítomnosti médií a verejnosti by sa malo šesť dní. Marián K. je okrem kauzy zmeniek väzobne stíhaný aj vo veci objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.(Banská Bystrica)Úrad vlády dnes organizuje v Banskej Bystrici odborný seminár. Jeho cieľom je e informovať úspešných žiadateľov o najčastejších pochybeniach spojených s realizáciou verejného obstarávania. Tiež je zameraný na správny spôsob predkladania podkladov potrebných pre vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v programe Podpora rozvoja športu na tento rok.(Starý Smokovec)Tatranské obce spolu so subjektmi z oblasti cestovného ruchu dnes predstavia novú iniciatívu venovanú procesu zonácie. Tá má stanoviť pravidlá rozvoja cestovného ruchu aj na území Tanapu. Zonácia môže uľahčiť problémy pri uplatňovaní územnej a druhovej ochrany, budú stanovené zásady starostlivosti a jednoznačne vymedzené bezzásahové územia a územia určené pre cestovný ruch.(Bratislava)Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v paláci prijme predsedníčku Najvyššieho súdu Danielu Švecovú. Hlava štátu už pri nástupe do úradu označila za svoje priority spravodlivosť a vymožiteľnosť práce, enviromentálne výzvy a sociálnu spravodlivosť. O čom obe predstaviteľky diskutovali sa dozviete z nášho spravodajského servisu.(Nines)Aj dnes vám budeme prinášať najnovšie informácie z pretekov Tour de France. Cyklisti dnes majú voľný deň. Po ňom čaká na pretekárov 16. rovinatá etapa ulicami Nimes. Mestský okruh má celkovú dĺžku 177 km, nachádza sa na ňom aj jedna rýchlostná a jedna horská prémia. Slovenský cyklista Peter Sagan má v bodovacej súťaži zatiaľ náskok 93 bodov.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk. Prajem príjemný deň.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: