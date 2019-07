VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 25. júla (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Trebišov)Na Slovensko sa dostal africký mor ošípaných. Nákaza bola potvrdená v obci Strážne v okrese Trebišov pri hraniciach s Maďarskom. Regionálna veterinárna a potravinová správa nariadila usmrtenie zvierat v chove, vytýčila trojkilometrové ochranné pásmo a desaťkilometrové pásmo dohľadu od ohniska nákazy. Na dnešnej tlačovej konferencii bude štátna veterinárna správa informovať o ďalších opatreniach.(Bratislava)Pozrieme sa na to ako parlament využíva skrátené konania. Predseda parlamentu Andrej Danko je presvedčený, že ich plénum nezneužíva. Politologička si však myslí opak. Zrýchlený režim môže snemovňa využiť, len ak to navrhne vláda. Poslanci v roku 2019 schválili zatiaľ v zrýchlenom režime šesť právnych úprav.(Bratislava)Budeme vám prinášať aj najnovšie informácie zo sveta. Ruská opozícia organizuje cez víkend protest proti snahám o vylúčenie opozičných kandidátov zo septembrových volieb do moskovského mestského zastupiteľstva. Podľa volebnej komisie sa nepodarilo trom kandidátom splniť podmienky a nemajú dostatok podpisov na kandidatúru. Na moskovskom Trubnovom námestí sa denne schádzajú stovky ľudí na znak nesúhlasu s rozhodnutím komisie.(Bratislava)Štatistický úrad dnes zverejní najnovšie údaje o vývoji cien pohonných látok na Slovensku. Naposledy motoristi menej platili za benzíny, naftu aj LPG. Vplyv na cenotvorbu na slovenských čerpačkách má najmä cena ropy na svetových trhoch.(Saint Jean de Maurienne)Pretekárov na Tour de France čaká ťažká 19. Etapa. Zdolať budú musieť 123-kilometrovú trať. Prevažnú väčšinu trasy budú musieť šliapať do kopca. Ide tak o ďalšiu ťažkú horskú etapu. Palce budeme držať nášmu pretekárovi Petrovi Saganovi.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.