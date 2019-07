VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 29. júla (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Viera Kulichová vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Pezinok)Pokračuje pojednávanie vo veci údajného falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. Počas trojdňového pojednávania má prísť svedčiť aj bývalý riaditeľ televízie Vladimír Repčík, niekdajšia spoločníčka Pavla Ruska Sylvia Volzová a bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Na minulotýždňovom pojednávaní prišiel prokurátor Ján Šanta s novými dôkazmi.(Bratislava)Vládny Most-Híd a mimoparlamentná SMK sa majú opäť stretnúť na rokovaní, kde majú hovoriť o predvolebnej spolupráci. Pôjde o ich druhé stretnutie. Na tom prvom sa dohodli, že do budúcoročných parlamentných volieb neurobia spoločnú volebnú stranu a nebudú ani spolu kandidovať na kandidátke Mosta-Híd. Dnes majú hovoriť o tom, či pôjdu do volieb v koalícii alebo každá strana sama.(Luxemburg)Sledujeme aj pojednávanie Európskeho súdneho dvora týkajúce sa žaloby Európskej komisie voči Poľsku, Maďarsku a Českej republike. Európska komisia ich zažalovala preto, že odmietli kvóty na prerozdeľovanie migrantov. Svoje stanovisko k prípadu prednesie generálna advokátka. Povinné kvóty odmietlo aj Slovensko, našu krajinu ale komisia nezažalovala. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák to vysvetľoval tým, že Slovensko bolo aktívne a prišlo s riešeniami, ktoré na rozdiel od povinných kvót fungujú.(Luxemburg)Európsky súdny dvor bude dnes hovoriť aj o interrupciách. Presnejšie o petícii za zákaz interrupcií, pod ktorú sa podpísalo viac ako milión ľudí. Organizátori petície zažalovali Európsku komisiu za to, že vo veci nekonala. Súdny dvor má v prípade petície vyniesť verdikt.(Bratislava)Pripomenieme si, na ktoré krajiny sa vzťahuje európska regulácia roamingu a ako výhodne telefonovať a surfovať po internete mimo týchto krajín. Operátori odporúčajú ľuďom vopred sa informovať o cenách či dostupných balíčkoch služieb.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.