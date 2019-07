VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 31. júla (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Pezinok)Špecializovaný trestný súd v Pezinku pokračuje v pojednávaní v kauze falšovania zmeniek Televízie Markíza. V kauze sú obžalovaní Pavol R. a Marián K, ktorý je okrem kauzy zmeniek väzobne stíhaný aj vo veci objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. V stredu by mali prísť vypovedať viacerí svedkovia. Dostaviť sa má niekdajší novinár a bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Vypovedať by mal aj Jozef Dučák, ktorý je obvinený aj v kauze Technopol servis.(Martin)Asociácie nemocníc Slovenska sa dnes vyjadrí k plánom na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2020. Asociácia je pripravená rokovať s vládou o štátnom rozpočte pre rezort zdravotníctva na budúci rok. Nemocnice už viackrát bili na poplach, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na splnenie zákonných požiadaviek.(Trnava)Trnava sa dopravne prepojí s Integrovaným dopravným systémom Bratislavského samosprávneho kraja. O projekte budú dnes informovať predstavitelia hlavného mesta spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko. Aké zmeny po novom čakajú cestujúcich sa dozviete z nášho spravodajského servisu.(Varšava)V spravodajstve nebudú chýbať ani viaceré udalosti zo sveta. Poľsko si dnes pripomenie 75. výročie vypuknutia varšavského povstania proti nacistickým okupantom z roku 1944. V Izraeli je dnes zase posledný deň na podanie kandidátok do predčasných parlamentných volieb. Tie sa v krajine uskutočnia 17. septembra tohto roka po tom ako sa nepodarilo vytvoriť víťazným stranám z aprílových volieb koalíciu.(Terchová)Dnes sa uskutoční slávnostné otvorenie 57. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Slávnostné otvorenie festivalu bude spojené so sprístupnením symbolického Jánošíkovho domu, divadelným predstavením a Jánošíkovskou vatrou. Festival potrvá až do 4. augusta.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.