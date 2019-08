VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 1. augusta (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Banská Bystrica)V Banskej Bystrici sa uskutoční pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu. Ten si svet pripomína každoročne 2. augusta a je spomienkou na udalosť počas druhej svetovej vojny. Zhruba 2900 Rómov bolo zavraždených v noci z 2. na 3. augusta 1944. Bolo to pri likvidácii nemeckého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau neďaleko poľského Osvienčimu. Odhaduje sa, že počas celej vojny zomrelo okolo 300.000 európskych Rómov.(Slovensko)Doživotne odsúdení získali možnosť podmienečného prepustenia po odpykaní trestu 25 rokov. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorá vo štvrtok 1. augusta nadobudla účinnosť. Nová právna úprava prináša zmeny pri treste domáceho väzenia a rozširuje aj využitie elektronických náramkov. Zároveň sa zákonom zefektívni napríklad využitie videokonferencií v trestnom konaní, ktoré by sa následne mohli viac používať. Novinkou je aj zavedenie trestného činu falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie. Účinnosť nadobudla aj novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti- Umožňuje študentom stredných zdravotníckych škôl získať prax aj vo všeobecnej či univerzitnej nemocnici.(Slovensko)V gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa začal Uspenský pôst, nazývaný aj Spasivka. Je to dvojtýždňový pôst, počas ktorého sa veriaci pripravujú na najbližší mariánsky sviatok, a to Zosnutie presvätej Bohorodičky. Sviatok pripadá na 15. Augusta a v rímskokatolíckej cirkvi sa slávi pod názvom Nanebovzatie Panny Márie. Uspenský pôst je jedno zo štyroch pôstnych období počas roka v gréckokatolíckej cirkvi. Najvýznamnejší je Veľký pôst pred sviatkom Pánovho zmŕtvychvstania.(Slovensko)Pozrieme sa aj na rady pre dovolenkárov ako predchádzať problémom spojeným so zmenami počasia, či živelnými udalosťami. Možnosťou je v tomto smere napríklad uzatvorenie cestovného poistenia s komplexným krytím. Toto poistenie by malo nahradiť nielen liečebné náklady pri úraze či chorobe. Kryje aj zachraňovacie a vyslobodzovacie náklady na horách i vo vode, alebo stratu a poškodenie batožiny. V každom prípade by mali dovolenkári pred vycestovaním aj počas pobytu v krajine, ktorú zasiahla mimoriadna živelná pohroma, sledovať stránku Ministerstva zahraničných vecí, ktoré vydáva cestovné odporúčania.Aktuálne informácie vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.