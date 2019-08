VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 2. augusta (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Hasiči si zmerajú sily v behu po schodoch. Vybehnúť budú musieť do 22. podlažia výškovej budovy RTVS v bratislavskej Mlynskej doline. Do 20. ročníka medzinárodnej súťaže Memoriál Vladimíra Ružičku - Schody 2019 sa prihlásilo 55 súťažných dvojíc. Schody budú musieť zdolať aj s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Súťažiť budú hasiči nie len zo Slovenska ale aj z Českej republiky. Vyhodnotenie súťaže bude popoludní.(Slovensko)Začínajú sa 44. Podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný folklórny festival s množstvom sprievodných aktivít sa uskutoční v Zuberci a Oravskom Bielom Potoku. Potrvá do nedele 4. augusta. V programoch sa predstaví viac ako 1100 účinkujúcich zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, ale aj z Izraela či Srbska a ďalších krajín. Súčasťou podujatia budú aj výstavy v Múzeu oravskej dediny. V Trenčianskych Bohuslaviciach zasa štartuje festival Žákovic Open. V priebehu dvoch programových dní sa predstaví 16 skupín a interpretov.(Bratislava)V priestoroch bratislavskej Incheby odštartuje 1. kolo majstrovstiev Európy mládeže v šachu. V metropole Slovenska by sa malo zísť približne 1300 talentovaných šachistov zo 49 krajín. Chlapci a dievčatá budú súťažiť v šiestich vekových kategóriách. Vyvrcholenie turnaja bude 10. augusta od deviatej.(Bratislava/Martin)Pozrieme sa aj na pripravované oslavy Dňa Matice Slovenskej. V nedeľu 4. augusta si táto najvýznamnejšia kultúrno-spoločenská inštitúcia na Slovensku pripomenie 100. výročie svojho oživotvorenia z roku 1919. Oslavy s kultúrnym programom, ale aj tromi kresťanskými bohoslužbami sa uskutočnia na viacerých miestach. Začnú sa v sobotu slávnostným zasadnutím Výboru Matice Slovenskej.Aktuálne informácie Vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.