VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 6. august (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Prešov)Odborári budú dnes informovať o problémoch prepustených zamestnancov v odevnej firme ICA v Prešove. Firma s talianskymi majiteľmi sa rozhodla prepustiť väčšinu svojich zamestnancov a výrobu presúva do Srbska. Firma však dlhodobo mala problémy s vyplácaním miezd. Odborári preto plánujú podniknúť kroky, aby boli nároky prepustených zamestnancov splnené.(Bratislava)Z nášho spravodajského servisu sa dnes dozviete aký vplyv môže mať vyostrený konflikt medzi USA a Čínou na slovenskú ekonomiku. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že od 1. septembra zavedie 10 % dovozné clo na čínske produkty v hodnote 300 miliárd dolárov. Zároveň dodal, že je pripravený clá ďalej zvýšiť, ak čínsky prezident Si Ťin-pching neurobí kroky potrebné na urýchlenie obchodnej dohody medzi krajinami.(Kourou)Z kozmodrómu Korou vo Francúzskej Guayane dnes odštartuje raketa Ariane 5. Na obežnú dráhu vynesie dve telekomunikačné družice. Štart rakety je súčasťou vedeckej misie Európskej kozmickej agentúry. Pôvodne mala raketa do vesmíru odštartovať už minulý mesiac, pre technické problémy sa však štart odložil.(Hirošima)Svet si dnes pripomína 74. výročie zhodenia prvej jadrovej bomby na japonské mesto Hirošima. Dátum zhodenia sa stal Svetovým dňom boja za zákaz jadrových zbraní. O tri dni neskôr, 9. Augusta 1945 americké letectvo bombardovalo jadrovou náložou aj mesto Nagasaki. Japonsko niekoľko dní po zhodení atómových bômb kapitulovalo. Tým sa skončila druhá svetová vojna v Ázii.(Bratislava)Futbalisti Slovana Bratislava skončili v aktuálnom ročníku Ligy majstrov už v 1. predkole. Ich ženské kolegyne však zápolenie v tejto súťaži ešte len čaká. Zverenkyne trénera Martina Masaryka čakajú súboje kvalifikačného kola Ligy majstrov, ktoré štartujú v stredu 7. júla a potrvajú do 13. augusta. O príprave na zápasy bude dnes informovať tréner ženského tímu na tlačovej konferencii.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: