VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 8. augusta (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Viera Kulichová vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná bude hovoriť o tom, ako dopadli potravinové kontroly. Rezort urobil po celom Slovensku spolu s potravinovými inšpektormi tisíce kontrol. Zamerali sa na potraviny rastlinného aj živočíšneho pôvodu(Bratislava)Predseda parlamentu Andrej Danko prišiel s nápadom, že by mohlo vzniknúť nové ministerstvo. Na starosti by malo cestovný ruch a šport. Navrhne to na najbližšej Koaličnej rade svojim partnerom. Dnes sa pozrieme na to, čo si o tomto nápade myslia politici vrátane koaličných strán Most-Híd a Smer-SD.(Bratislava)Národná rada a odborníci predstavia nálezy pozostatkov keltsko-rímskych stavieb v areáli Bratislavského hradu. Našli ich počas rekonštrukcie hradu. Porozprávajú o ochrane týchto nálezov a ukážu priestory, ktoré slúžili pred viac ako 2100 rokmi.(Bratislava)Zástupcovia ministerstva vnútra a Slovenského hydrometeorologického ústavu porozprávajú o s médiami meteorologických, hydrologických a smogových výstrahách. Aj o tom, ako o nich informujú verejnosť. Pozrieme sa aj do Centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska Sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra.(Budapešť)Nebudeme chýbať ani na hudobnom festivale Sziget 2019, ktorý potrvá do 13. augusta. Sziget je jeden z najväčších európskych festivalov. Vystúpil aj Ed Sheeran, na ktorého sa chcelo prísť pozrieť skoro 200.000 fanúšikov.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: