VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 9. august (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Predseda KDH ALojz Hlina sa opäť stretne na rokovaní s lídrami koalície Progresívne Slovensko a Spolu Michalom Trubanom a Miroslavom Beblavým. Hovoriť majú o svojich prioritách vo volebnom programe a možných prienikoch pri ďalšej spolupráci. Začiatkom júla oznámili, že spolu podpísali dohodu o predvolebnej spolupráci. Výsledky ďalšieho rokovania oznámia lídri po stretnutí.(Čadca)V Kysuckej nemocnici v Čadci začne fungovať nové pracovisko magnetickej rezonancie. Spádová oblasť takmer pre 130.000 obyvateľov sa tak po rokoch dočká kľúčového diagnostického zariadenia. Pacienti z Kysúc viac nebudú musieť cestovať desiatky kilometrov za vyšetrením do Žiliny, Martina, Ružomberka, Prievidze či Dolného Kubína. Novú magnetickú rezonanciu obstarával Žilinský samosprávny kraj v spoločnom balíku v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a nemocnicou. Predpokladaná hodnota zákazky bola jeden milión eur. Prístroj napokon podľa slov hovorkyne kraja vysúťažili so 60-mesačným servisom v sume 610.000 eur bez DPH.(Bratislava)Pozrieme sa aj na dopravu zmeny v doprave v hlavnom meste v súvislosti s prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz pod Prístavným mostom. Prvá etapa rekonštrukčných prác na križovattke sa končí. Pre motoristov to znamená, že spolu so spustením nových zjazdov z diaľnice zo smeru Trnava i Petržalka na Slovnaftskú sa zároveň začnú aj práce na druhej etape rekonštrukcie. Tá sa bude týkať najmä napojení na Prístavnú ulicu. Uzavrie sa úsek z Bajkalskej na Prístavnú ulicu, kde sa bude dať dostať počas rekonštrukcie len cez Prievozskú ulicu.(Červeník, Piešťany, Očová)Populárny festival Grape na piešťanskom letisku si zapíše jubilejný desiaty ročník. Podujatie každoročne navštívi dvadsať tisíc fanúšikov. Počas dvojdňového programu festivalu sa aj tento rok predstaví množstvo hudobných kapiel a umelcov. Festival potrvá do soboty 10. augusta. Osobité miesto v zozname letných podujatí majú Červenícke slávnosti spevu, hudby a tanca. Festival Červeník 2019 privíta tento rok domácich i zahraničných hudobníkov. Domácu scénu budú zastupovať Desmod, Gladiator, ale aj Arzén či S hudbou vesmírnou. Podujatie potrvá do pondelka 12. augusta.Aktuálne udalosti vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: