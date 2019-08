VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 12. augusta (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASR Marián Kolár vám prináša spravodajský prehľad dňa.BratislavaMinisterstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťa dnes v Bratislave sériu seminárov. Po celom Slovensku chcú tento týždeň na nich informovať o tom, ako podporia budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Ide o tému, ktorá bude naberať na intenzite, a preto dnes v ekonomickom servise TASR prinesieme podrobné informácie o plánoch na budovanie elektrických nabíjacích staníc.Rím/BratislavaRedaktori zahraničnej redakcie sledujú niekoľko dôležitých udalostí vo svete. Okrem brexitu je to aj vnútropolitická situácia v Taliansku. Politická kríza tam prepukla naplno po tom, ako Liga Severu stiahla svoju podporu pre vládnucu koalíciu. Stalo sa tak v súvislosti s projektom EÚ na výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a francúzskym mestom Lyon. Koaličný partner — Hnutie piatich hviezd — v hlasovaní v parlamente tento projekt nepodporil. Šéf Ligy severu Matteo Salvini preto požaduje určenie termínu predčasných parlamentných volieb. O ich termíne a konaní rozhodne prezident Sergio Mattarella po rezignácii vlády.MartinV Martine majú dnes slávnostne poklepať základný kameň nového športového areálu v lokalite Pltníky. Regionálny redaktor TASR prinesie dnes viac informácií o tomto projekte v domácom aj športovom servise. Už teraz je však zrejmé, že pôjde o multifunkčný areál, na financovaní ktorého by sa mal sčasti podieľať aj Slovenský futbalový zväz a areál by mal slúžiť viacerým druhom športu.NitraSú veci okolo nás, o ktorých ľudia bez hedikepu veľa nevedia. Je dobré o nich hovoriť otvorene a verejne. Do tejto kategórie informácií patria aj tie o vodiacich psoch. V Nitre je práve dnes stretnutie s vodiacimi psami a ich majiteľmi, ktoré organizuje tamojšia Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy. Z regionálneho spravodajského servisu sa dozviete viac.BratislavaPo majstrovstvách sveta v hokeji bude tento rok Slovensko hostiť aj ďalšiu významnú športovú udalosť – majstrovstvá Európy vo volejbale žien. Jedným z miest konania skupinovej fázy šampionátu bude aj Bratislava so slovenskými reprezentantkami. Tie sú v záverečnej fáze prípravy a cez víkend odohrali tri prípravné zápasy so silným Belgickom. V prvých dvoch zvíťazili 3:1 a 3:2, včera v tom poslednom prehrali 0:3, keď dostali príležitosť hráčky z lavičky. Realizačný tím dnes zhodnotí túto časť prípravy na kontinentálny šampionát a športová redakcia ponúkne multimediálne spravodajstvo.Aktuálne udalosti vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.