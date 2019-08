VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 14. augusta (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Trebišov)Africký mor ošípaných sa potvrdil už aj vo voľnej prírode. Prvý prípad bol diagnostikovaný u diviaka v okrese Trebišov. Dnes bude zasadať Národná expertná skupina, ktorá celú situáciu analyzuje a prijme opatrenia týkajúce sa lovu diviakov. Experti z veterinárnej oblasti a poľovníctva na stretnutí budú preberať ďalšie opatrenia na zamedzenie šírenia tejto nebezpečnej nákazy na území Slovenska. O výsledkoch rokovania bude informovať ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná ako aj zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.(Bratislava)Z nášho spravodajského servisu sa dnes dozviete akým tempom rástla slovenská ekonomika v druhom štvrťroku tohto roka ako aj to ako sa vyvíjala zamestnanosť. Najnovší rýchly odhad zverejní Štatistický úrad. Analytici už dlhšiu dobu varujú pred spomalením ekonomiky. Dôvodom je vývoj vo svete ale aj v eurozóne.(Banská Bystrica)Ministerstvo hospodárstva spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou organizujú odborný seminár. Zameraný je na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Rezort hospodárstva 1. júla vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na tieto stanice. Uchádzači môžu získať najvyššiu dotáciu v objeme 5000 eur.(Banská Bystrica)Dnes sa budeme venovať aj viacerým historickým udalostiam. Pripomenieme si 100. výročie oslobodenia Petržalky, kde sa stal posledný vojenský čin 1. svetovej vojny. Ľudia sa budú môcť zúčastniť komentovaných prehliadok a pozrieť si výstavu na tému 1. a 2. svetovej vojny. V Banskej bystrici sa zase pripravujú oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania. Prvýkrát oslavy neorganizuje banskobystrické Múzeum SNP, ale rezort kultúry.(Füssen)Po letných sústredeniach v Trenčíne a Piešťanoch čaká slovenskú hokejovú reprezentáciu do 17 rokov prvá ostrá previerka v novej sezóne. Zverenci trénera Jána Lipianskeho sa predstavia na kvalitne obsadenom Turnaji piatich krajín v nemeckom Füssene. Počas piatich dní sa postupne stretnú s rovesníkmi z USA, domáceho Nemecka, Česka a Švajčiarska. Tréner slovenskej reprezentácie zverejnil nomináciu, v ktorej figuruje dokopy 23 hráčov. Z nich sedmička pôsobí v zahraničných kluboch.Aktuálne informácie Vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.