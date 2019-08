VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 15. augusta (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Žilina)Prezidentka Zuzana Čaputová sa chystá do Žiliny a okolia. Stretne sa s vedením samosprávneho kraja aj mesta. Navštívi aj spoločnosť Kia Motors Slovakia, kde si pozrie závod a stretne sa s predstaviteľmi firmy. Hlava štátu sa pôjde pozrieť aj do Detského advokačného centra Náruč, kde sa porozpráva so zamestnancami.(Bratislava)Mladomanželské pôžičky zrejme čakajú zmeny. S nápadmi prichádzajú viaceré strany. Sme rodina chce, aby sa tieto pôžičky stali reálnym nástrojom pre pomoc rodinám s deťmi. Doteraz totiž o pôžičku požiadalo iba 10 záujemcov. Svoje nápady predstaví dnes koaličný Most-Híd. Podľa súčasných pravidiel môžu mladomanželia požiadať štátny fond rozvoja bývania o pôžičku do konca októbra. Musia však splniť určité podmienky.(Slovensko)Katolícka cirkev slávi mariánsky sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Ustanovil ho v Ríme pápež Sergius I. V Jeruzaleme sa tento deň vyvinul od 5. storočia ako sviatok Zosnutia Matky Božej, a tak ho aj svätia gréckokatolícki veriaci a pravoslávni. V roku 1950 vyhlásil pápež Pius XII. učenie, že Panna Mária bola telom i dušou vzatá do nebeskej slávy ako článok viery. Na mnohých miestach sa okrem pútí a procesií zachováva aj starodávny zvyk požehnávania kvetín a bylín.(Saint-Raphael)Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zúčastní na oslavách 75. výročia začiatku spojeneckej invázie do južného Francúzska z augusta 1944. Operácia sa volala Dragoon.(Manchester)Americký prezident Donald Trump vystúpi na predvolebnom zhromaždení v štáte New Hampshire. Pôjde o jedno z prvých, kde sa vo februári 2020 spustí proces republikánskych primárok. Viac informácií nájdete v spravodajstve TASR.