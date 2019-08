VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 16. augusta (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Pezinok)Špecializovaný trestný súd v Pezinku sa dnes bude zaoberať prípadom pokusu o vraždu s extrémistickým motívom. Prípad sa týka Michaela D., ktorý je obvinený z obzvlásť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu, prečinu násilia voči skupine obyvateľov ako ja z výtržníctva. V decembri minulého roka v Banskej Bystrici vošiel do kebabárne, kde sa nachádzala turecká vlajka. Správal sa agresívne a ohrozoval prítomných ľudí.(Bratislava)Neplatenie poistného v správnej výške sa nemusí živnostníčkam vyplatiť. V budúcnosti sa totiž môžu pripraviť o materské. Z nášho spravodajského servisu sa dnes dozviete koľko žien pred materskou pracovalo na živnosť a aké podmienky je potrebné splniť na priznanie tejto dávky.(Žilina)Prezidentka Zuzana Čaputová pokračuje vo svojej návšteve Žilinského kraja. Dnes navštívi centrum sociálnych služieb Letokruhy, bude rokovať s vedením , pôjde sa pozrieť aj do denného stacionára vo Vlčinciach. Prijme ju aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. O výsledkoch stretnutí budú hovoriť na spoločnej tlačovej konferencii.(Bratislava)Z nášho spravodajského servisu sa dnes dozviete či motoristom zdraželo tankovanie. Štatistický úrad zverejní najnovšie údaje o vývoji cien pohonných látok. Naposledy si motoristi priplatili za benzín aj naftu. Ceny na slovenských čerpačkách ovplyvňuje najmä cena ropy na burze v Rotterdame.(Štokholm)Dnes si pripomíname prvé výročie začiatku klimatických protestov za ochranu klímy, ktoré sa označujú aj ako Piatky pre budúcnosť. Globálne študentské štrajky sa začali organizovať v auguste 2018. Inšpirované boli konaním vtedy 15-ročnej Švédky Grety Thunbergovej, ktorá počas troch týždňov denne namiesto školy sedela pred švédskym parlamentom. Mladá aktivistka sa v septembri zúčastní klimatického samitu OSN. Do USA pocestuje na jachte bez spŕch, či toalety.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.